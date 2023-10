Rifiuti, Alfonsi all'Eur per raccontare gli sforzi di Ama. Le opposizioni abbandonano l'aula

Porta a porta in difficoltà, raccolta stradale a singhiozzo, erba alta sui marciapiedi, strade sporche e micro-discariche abusive. Nel IX municipio, come un po' ovunque, le lamentele dei cittadini non mancano e l'opposizione politica, dai Cinquestelle a Fratelli d'Italia, pretende risposte. Il 3 ottobre nel parlamentino di largo Benenson si è tenuto il quinto consiglio tematico sui rifiuti in meno di un anno, alla presenza dell'assessora ai rifiuti comunale Sabrina Alfonsi, ma a tenere banco è stata più la polemica politica che altro. Il motivo? Alfonsi, dopo aver parlato, se n'è andata. In aula ha lasciato il responsabile Ama dei municipi Leslie Capone.

Alfonsi in IX municipio per parlare di rifiuti

Partiamo da quanto viene detto da Sabrina Alfonsi: Roma soffre i ritardi accumulati a causa della mancanza di mezzi funzionanti, il management di Ama non era adeguato e sulle arterie principali non si correva abbastanza velocemente con la pulizia. "Avevamo il 60% dei camion fermi - ricorda Alfonsi - e ci sono anche delle indagini in corso su questo. Abbiamo licenziato i responsabili di una gestione pessima e miope, sostituendo anche i vertici di Ama, vertici che avevamo scelto, non avevamo trovato. Purtroppo, un mese e mezzo dopo la certificazione del miglioramento del servizio arrivata da AcoS, ci siamo ritrovati nel baratro dell'emergenza. Oggi la situazione non è positiva, ma è in miglioramento: abbiamo il 65% di utilizzo dei mezzi, siamo più tranquilli. Abbiamo ripreso gli interventi sulle consolari, potete vedere gli operatori che spazzano e lavano le strade, è stato anche stipulato un accordo con la Polizia Provinciale per controllare l'operato della ditta che raccoglie le utenze non domestiche e i commercianti. Di Ama si parla male per sport, ma va detto che ogni mattina chi ci lavora ricomincia da zero".

L'assessora va via, le opposizioni pure

Dopo l'intervento, l'assessora Alfonsi va via dall'aula per altri impegni. In quel momento iniziava la discussione, con i consiglieri di opposizione che iniziavano a esprimere perplessità rispetto al quadro illustrato poco prima. Da Alleori a De Juliis di Fratelli d'Italia, passando per Cerisola del M5S, Canale della Civica Raggi e Muro Pes di Azione, le voci di disaccordo e di disappunto per l'uscita di scena di Alfonsi sono state diverse. E sono scaturite in una decisione: abbandonare l'aula in massa non partecipando più al dibattito successivo. "Noi abbiamo già rimandato il consiglio da luglio a oggi per andare incontro ai suoi impegni - accusa Canale spiegando a RomaToday la scelta -. Non ha risposto ad alcuna delle nostre domande, è diventata una seduta inutile perché ci saremmo parlati addosso e allora tutte le opposizioni hanno deciso di abbandonare l'aula. Prima di andarsene, l'assessora ci ha raccontato una città pulita, nella quale i servizi Ama funzionano, è aumentata la raccolta differenziata a Tor de' Cenci, Spinaceto e Cecchignola, cosa che a noi non risulta. Ha dipinto una città che non esiste. Ha parlato di maggiore controllo sullo sversamento, ma ricordo che da un mio accesso agli atti è risultato che le 24 fototrappole installate nel territorio sono state controllate solo negli ultimi quattro mesi, fruttando 52 sanzioni appena". "Non è stato solo uno sgarbo istituzionale verso tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, e i cittadini - specifica Marco Muro Pes della lista Calenda Sindaco - ma ha reso pressoché inutile il Consiglio tematico richiesto da tutte le opposizioni oltre due mesi fa. Con le altre forze di minoranza abbiamo concordato quindi di abbandonare l'aula per protesta, non prima però di aver ascoltato l'intervento del dirigente Ama che aveva accettato il nostro invito per illustrarci la situazione dal punto di vista aziendale e operativo. Se su un particolare tema si invitano esponenti della giunta capitolina, o chiunque altro, non è solo per ascoltare le loro argomentazioni, ma anche per rappresentare loro le varie posizioni e situazioni e per essere ascoltati. E' il minimo della dialettica politica e del dovere verso i cittadini".

Il Pd: "Risposte date ai cittadini, Ama sta investendo"

Non è d'accordo il capogruppo Pd in IX, Giuseppe Grazioli: "L'assessora se n'è andata per impegni urgenti - spiega il consigliere - ma terrei a evidenziare che è stato il quinto consiglio tematico in meno di un anno e Alfonsi è sempre venuta. A dicembre c'era anche il sindaco, per parlare del termovalorizzatore. L'assessora ha spiegato cosa Ama sta mettendo in campo per migliorare il servizio, si è anche scusata con tutti per il caos che ha colpito Roma da Pasqua fino a tutta l'estate. Ci sono stati investimenti per macchine più grandi e per nuovo personale. Il responsabile di Ama dei municipi, Leslie Capone, ha risposto alle domande dei cittadini presenti in aula. Loro, a differenza dei consiglieri d’opposizione, sono rientrati per ascoltare. Vorrei ricordare l’impegno dell’assessore Augusto Gregori, che ha istituito tavolo del decoro anche con Ama, con i responsabili di municipio, per pianificare il servizio sul territorio". Danilo Borrelli, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista, non entra nel merito di quanto accaduto, ma tiene a precisare che "bisognerebbe concentrarsi di più sui temi che stanno a cuore alle persone, come l'estensione del porta a porta ai quartieri di Spinaceto e Laurentino, come previsto dal nuovo contratto di servizio di Ama, ed in prospettiva ad altri quartieri del municipio come Castello della Cecchignola. Potenziare i servizi di spazzamento su strada e raccolta dei rifiuti, anche con iniziative tipo 'il tuo quartiere non è una discarica' che permettono ai cittadini di conferire ingombranti, sfalci, piccolo Raee oltre le classiche isole ecologiche, andando a prevenire e limitare fenomeni di abbandono e microdiscariche. Potenziare iniziative culturali volte a un corretto approccio sul tema dei rifiuti, agendo a monte sulla riduzione dei rifiuti stessi, sul riutilizzo e il recupero di materia, nell'ottica di una vera economia circolare".

Il manager Ama municipi: "400 nuove assunzioni in vista. A Natale pronta task force"

Infine, entrando più nello specifico dei temi trattati, è Capone a fornire un ulteriore quadro della situazione: "Ama non è un'azienda che sta svolgendo un servizio perfetto, ha forti criticità che ricadono sul servizio che viene prestato nei confronti della cittadinanza - ribadisce, facendo un po' da eco ad Alfonsi -. E' chiaro che queste condizioni sono dovute da ritardi accumulati. Il ritardo nella raccolta stradale, dovuto al non funzionamento di oltre due terzi dei mezzi, ha comportato l'impegno degli operatori nel raccogliere i sacchetti sul marciapiede, così da avere meno personale per il porta a porta e per la pulizia delle strade. Ora la situazione è in miglioramento, anche se non a buoni livelli. Cosa stiamo facendo ora per poter garantire un buon servizio? Da una parte Ama sta procedendo a nuove assunzioni concentrate sugli operatori stradali. Subito dopo agosto abbiamo assunto 200 nuovi operatori, tutti molto giovani e altrettanti si prevedono nei prossimi mesi, consentendo di non avere più problemi. C'è una riorganizzazione interna con reclutamento di nuovi autisti. Per i mezzi sono state avviate nuove gare per le macchine madri, quelle più grandi. Acquisteremo nuove spazzatrici per ovviare al grande ritardo sulla pulizia stradale e nuovi squaletti per il porta a porta. Ama sta già lavorando anche al 'piano Natale'. Stiamo rafforzando, con aziende esterne, il servizio da inizio dicembre fino alla conclusione delle festività. Supereremo le vecchie convenzioni per il diserbo: in questi due mesi si rafforza il lavoro sui territori, dal 1° gennaio Ama riprenderà l'attività coordinandola con spazzamento e pulizia stradale".