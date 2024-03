Albero crollato all’Eur, la giunta Gualtieri si giustifica: “Avevamo fatto le prove di trazione lo scorso maggio”

L’albero schiantatosi in via Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Asia, era stato interessato dalle prove di trazione. Il Campidoglio, nell’esprimere “vicinanza alle persone coinvolte” ed anche, “dispiacere per i danni causati dal crollo” ha subito voluto precisare che, la pianta, aveva ricevuto le attenzioni degli agronomi ingaggiati dal comune. Resta pur vero che quanto accaduto “poteva finire in tragedia”, come spesso si sente ripetere ogni volta che un albero crolla in città. Questa volta però, per la dinamica con cui si è verificato lo schianto, coinvolgendo tre auto in movimento, non è esagerato sostenerlo.

I frequenti crolli degli alberi

Non è il primo pino, tra quelli presenti a lato della Cristoforo Colombo, che cedendo coinvolge e danneggia le auto. Nel 2023 il numero di crolli è stato tale, non solo di pini, da spingere la magistratura ad aprire un fascicolo d’inchiesta, ponendo sotto sequestro le piante protagoniste dei vari distacchi. Gli alberi, in una città che ne conta più di 315mila su aree pubbliche, sono diventati un problema? Per quanto riguarda quello schiantatosi all’Eur, il Campidoglio ha voluto fare delle precisazioni.

La probabilità di cedimento stimata dall'agronomo

“Appena avvenuto il fatto ho chiesto una relazione puntuale al Dipartimento tutela ambientale che mi ha comunicato che l’albero in questione, così come tutti gli esemplari presenti su Via Cristoforo Colombo è stato oggetto di prove di trazione, ossia di verifiche strumentali di tenuta delle alberature” ha fatto sapere l’assessora Sabrina Alfonsi. Inoltre, ha chiarito sempre l’assessora capitolina all’ambiente “La relazione dell’agronomo su questo albero, redatta in data 3 Maggio 2023, individuava una probabilità di cedimento compresa tra lo 0,2% e lo 0,02% prescrivendo la necessità di monitoraggi e interventi di riconfigurazione della chioma che sono stati puntualmente effettuati anche in previsione del passaggio del Giro d’Italia”.

Alberi a fine ciclo

Ed allora perché crollano queste piante? “Come per i pini caduti a Piazza Venezia lo scorso anno – ha dichiarato l’assessora capitolina – si tratta di alberi in molti casi giunti a fine ciclo vitale. Una condizione che, aggiunta a fenomeni legati al cambiamento climatico, con lunghi periodi di siccità alternati a forti piogge, moltiplica i potenziali fattori di rischio”. Rischi che comunque devono essere contenuti al massimo, per cercare di garantire la sicurezza dei cittadini. Ed è per questo che l’amministrazione ha ricordato di aver “decuplicato il numero degli interventi di potatura, passando dai circa 6.000 del 2020 agli oltre 70.000 alberi potati nel 2022. Per il 2023 questo trend di attività – ha ricordato Alfonsi – è confermato”.

Al netto delle critiche ricevute da quanti, come la capogruppo della lista Calenda Flavia De Gregorio, auspica “la necessità di controlli più approfonditi da parte del dipartimento Ambiente sulle ditte impegnate nella cura del verde”, resta da fare un grande lavoro di monitoraggio e cura, soprattutto per i pini che, a causa della cocciniglia tartaruga, sono diventati ancor più vulnerabili che in passato.