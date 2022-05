A Roma sud un progetto per battere sul tempo la demenza senile

Affrontare la demenza senile individuandone con precocità i sintomi. E' lo scopo del protocollo d'intesa firmato oggi, martedì 24 maggio, dal IX municipio e dalla Fondazione Santa Lucia Irccs, in particolare dalle ricercatrici Simona Di Santo e Flaminia Franchini.

Un'arma in più, quella delle attività di promozione volte alla riduzione del rischio, di cui si avvarranno i servizi sociali municipali si chiama neuroscienza e si mette al servizio del territorio per identificare i sintomi e affrontare le criticità prima di arrivare in laboratorio, rimanendo nei luoghi di relazione e vita quotidiana. Come per esempio i centri sociali anziani.

"Una campagna di salute pubblica, chiamata RADAR (finanziata dalla fondazione Airalzh che si occupa di Alzheimer, ndr), basata sullo screening e la divulgazione - fanno sapere le due ricercatrici del Santa Lucia - che punta ad aumentare la consapevolezza che è possibile ridurre il rischio di demenza attraverso stili di vita sani e una corretta gestione delle condizioni di salute fisica e mentale, e a fornire strategie per individuare precocemente ed affrontare la malattia. Contemporaneamente, dal punto di vista della ricerca, ci offre la possibilità di verificare l’efficacia di queste iniziative nell’incidere sui fattori di rischio modificabili e stimolare negli anziani a comportamenti virtuosi e protettivi”.

A siglare l'accordo, la presidente del IX Titti Di Salvo, l'assessora alle politiche sociali e della salute Luisa Laurelli, le ricercatrici responsabili del progetto e la presidente della Fondazione Santa Lucia Irccs Maria Adriana Amadio. "Questo progetto dimostra l’importanza e la necessità di una sanità di prossimità - commenta Di Salvo -, ancor di più dopo due anni di pandemia che hanno creato incertezza e disagio. Attuarlo nei centri anziani del territorio significa avvicinare prevenzione e cura ai cittadini, progettando interventi mirati a sostegno delle persone più fragili e indicando stili di vita appropriati per la cura del proprio benessere”.