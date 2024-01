Senza dimora nell'ex scuola, il Codacons fa ricorso. Ma il Comune tira dritto

Continua lo scontro tra una parte della cittadinanza dell'Eur Ferratella e il Comune in merito alla realizzazione di un centro di accoglienza per senza dimora finanziato da fondi Pnrr. Dopo le raccolte firme e le proteste nelle assemblee pubbliche, arriva anche il ricorso firmato dal Codacons e le rimostranze durante una commissione capitolina. Ma il Comune tira dritto.

Una stazione di posta per senza dimora all'Eur

Grazie a 1,4 milioni di euro di fondi Pnrr, come annunciato ormai un anno fa, in via Comisso 23 alla Ferratella (IX municipio) verrà aperta una stazione di posta e un centro di accoglienza temporanea per senza dimora. Saranno creati 10 appartamenti e una serie di servizi di assistenza sanitaria, alimentare, alloggiativa, legale dedicati a chi vive in strada e vuole iniziare un percorso verso l'autonomia. Il progetto è stato contestato sin dall'inizio dal comitato di quartiere e successivamente da un comitato spontaneo di residenti, che hanno preso parte ad un ricorso al Tar del Lazio depositato dal Codacons di Carlo Rienzi e che durante una recente commissione capitolina Pnrr, hanno ribadito perplessità e paure, alla presenza dell'assessora comunale Barbara Funari e di quella municipale Luisa Laurelli.

La contrarietà dei cittadini

"E' mancata totalmente la partecipazione dei cittadini - accusa Umberto Bellavia, residente dal 2010 e portavoce del comitato spontaneo - questo progetto è stato calato dall'alto senza che venisse fatto un piano di impatto sociale, senza esplicitare i criteri adottati per scegliere questo quartiere e senza considerare che l'edificio scelto dal Comune prima era una scuola, costruito a scopi didattici a fine anni '70 e adiacente ad un complesso residenziale. Ci sono sempre più famiglie giovani in questo quartiere e ne va tenuto conto. L'ubicazione è particolare, perché inserita in un tessuto non scevro da eventuali problematiche nel momento in cui il progetto andasse avanti. Perché qui si contaminano delle esigenze d’accoglienza con esigenze scolastiche".

La posizione del Codacons

Per Livio Giuliani, residente e rappresentante del Codacons (che ha presentato un ricorso contro il progetto), il tema sicurezza "non è stato considerato. Ovviamente le famiglie con bambini piccoli sono preoccupate - spiega Giuliani -, perché tra i destinatari dell’accoglienza ci sono anche persone detenute appena liberate in attesa di reinserimento, oltre a senza dimora. Si pone un problema nuovo di sicurezza in quel vicolo che collega il piazzale antistante via Comisso 21-23 e il parco. Se il Comune avesse fatto lo studio d’impatto, che non ha fatto, avrebbe dovuto pensare di restituire alla comunità una parte di quel terreno". Giuliani poi aggiunge: "Prima questo centro era previsto all'ex Laurentino 38, l'amministrazione ha deciso di calarlo alla Ferratella".

"Edificio vuoto per anni, il municipio lo ha ripopolato"

La protesta della cittadinanza di Ferratella nasce da un'apparente esigenza: quella di ampliare la disponibilità di spazi per il liceo scientifico Aristotele, che ha una sede proprio accanto all'edificio di via Comisso 23 e che all'interno di quest'ultimo oggi vede ricavate 4 aule, che a breve diventeranno 6. Su questo punto Luisa Laurelli, assessora alle politiche sociali del IX, è netta: "L'edificio è rimasto vuoto e abbandonato dal 2010 - ricorda - poi nel 2015 quando già amministravo il territorio, ho fatto aprire la Casa di Heidi per senza dimora, ne abbiamo ospitati dai 30 ai 40 per diversi anni. Finché l'ammaloramento dell'edificio e in particolare degli infissi, non ha spinto Caritas e Sant'Egidio, che gestisvano il centro gratuitamente, hanno chiesto di andare via perché d'estate era impossibile starci. Infatti molte finestre, pericolanti, vennero sigillate per motivi di sicurezza".

"Nessun problema di convivenza"

Il municipio respinge anche la narrazione che vorrebbe la cittadinanza contraria al progetto: "Durante l'assemblea pubblica di giugno scorso - continua Laurelli - in particolare gli studenti dell'Aristotele hanno accolto con entusiasmo il progetto e non hanno avuto alcuna criticità o paura da segnalare. Fino a quando è esistita Casa di Heidi, la convivenza è stata ottimale, perché si è creata una comunità solidale che ha fatto bene sia agli accolti, sia a chi ha accolto. C'è chi nemmeno si è accorto della presenza dei senza dimora, pur sapendo dell'esistenza del servizio. Per noi questo progetto aiuta la sicurezza a Ferratella e dintorni - prosegue Laurelli - . E in queste zone non abbiamo un allarme sicurezza così elevato da doversene preoccupare". E aggiunge: "Sarebbe il caso di organizzare, se i comitati lo volessero, un incontro con Caritas e Sant'egidio e altre realtà di volontariato, per far spiegare loro cosa significa dare un'altra possibilità a queste persone, che non sono detenuti o barboni come dice qualcuno, ma persone vere, con delle necessità e delle fragilità".

Funari: "Riqualificazione importante, sarà spazio polifunzionale"

Nel suo intervento, l'assessora Barbara Funari ha ripercorso brevemente le caratteristiche e le prospettive future di via Comisso 23: "Gli appartamenti, come detto, saranno 10 - spiega - e saranno utilizzati a turnover, non stiamo dando case popolari ma strumenti alloggiativi provvisori per evitare grandi dormitori da 70/100 persone, quelli sì spesso calati dall'alto per decisioni che arrivano dalla Prefettura e non da noi. Vogliamo un'accoglienza piccola, a misura di persona, creando una comunitò solidale che fa la differenza. La riqualificazione dello spazio aiuterà anche quella delle sei aule del liceo Aristotele. Abbiamo immaginato che ci siano spazi polifunzionali per il quartiere, aperti a situazioni fragili di ogni tipo, come anziani sotto sfratto, famiglie vulnerabili, mamme con bambini".

FdI: "Bisogna ricostruire rapporto con la cittadinanza"

In commissione erano presenti la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi e quella municipale Laura Pasetti: "I cittadini lamentano la carenza di spazi aggregativi e la necessità di lasciare all`interno della struttura la scuola - commentano a margine -. Il progetto voluto dall`amministrazione non ha avuto preventiva e sufficiente partecipazione da parte dei cittadini, soprattutto in merito alle legittime richieste relative al'organizzazione degli spazi interni e alla necessità di garantire ulteriori aule per il liceo Aristotele, abbiamo quindi concordato di rimandare la questione alla commissione competente municipale al fine di ricostruire un rapporto con la cittadinanza e poter avere un confronto serio e sereno". Confronto serio e sereno che viene proposto anche dalla dem Erica Battaglia: "Iniziamo un percorso insieme alla cittadinanza - propone - spiegando cosa sta succedendo, facendo incontrare Terzo Settore e abitanti. Facciamo capire le possibilità che vengono offerte ai soggetti fragili quando vengono accolti in centri di questo tipo. Inoltre, visto che a via Comisso resterà un ampio spazio inutilizzato, apriamo un confronto per una progettualità condivisa".