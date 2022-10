Tra ottobre e novembre verranno abbattuti 21 pini a Roma sud

Ventuno pini di specie "pinea" saranno abbattuti tra ottobre e novembre nel territorio del IX municipio. A farlo sapere è il dipartimento tutela ambientale. Le operazioni si sono rese necessarie a causa della morte delle piante o della loro pericolosità, con annesso rischio di cedimento con conseguenze non prevedibili.

Dove verranno abbattuti 21 pini a Roma sud

Gli abbattimenti più numerosi saranno tra la Cecchignola e Casal Brunori. Nel primo caso, infatti, la ditta appaltatrice tra il 24 ottobre e l'11 novembre interverrà in via dei Genieri per 7 pini a rischio schianto. Nel secondo caso, invece, ad essere coinvolti saranno ben 13 pini tra via Garosi e via Cortese. Le piante sono tutte pericolanti e quindi a rischio caduta. L'intervento è programmato entro la fine del mese di ottobre. Il terzo intervento è in piazzale SS Pietro e Paolo all'Eur, con un pino che verrà abbattuto in quanto secco. Anche in questo caso l'intervento verrà svolto entro ottobre. "Gli alberi abbattuti saranno sostituiti entro un anno dall'abbattimento - fa sapere il dipartimento -, come disposto dall'art. 41 del Regolamento del Verde".

La protesta degli attivisti di Italia Nostra

"Questi annunci sono un modo per pulirsi la coscienza - accusa Cristina Lattanzi di Italia Nostra e residente all'Eur - perché purtroppo è stato fatto ben poco per salvare i pini. L'ente Eur Spa ha trattato per tempo le piante malate di toumeyella parvicornis, anche se non ovunque, ma così facendo le ha salvate. Il comune, invece, è in ritardo".

"Quello che si prospetta è un rallentamento delle cure endoterapiche - continua l'attivista - come emerso dalla commissione trasparenza capitolina del 5 ottobre. Siamo insoddisfatti, quello che si prospetta è la perdita di un patrimonio monumentale di Roma. Certo, quando sono pericolose le piante vanno abbattute ma bisogna capire come arrivano ad esserlo e chi fa le perizie e come le fa. Sta accadendo qualcosa di molto grave. Basti pensare a Castel Fusano e alle pinete dentro le riserve".