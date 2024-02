Dieci ore senz'acqua a Civitavecchia. Tutte le strade interessate

Mercoledì 28 febbraio 2024 per dieci ore dalle 08:00 alle 18:00 sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone di Civitavecchia. Per limitare i disagi sarà attivato un servizio di rifornimenti tramite autobotti.

La mancanza idrica si deve per la realizzazione di interventi di manutenzione sulla rete idrica per migliorarne il servizio nel comune. Queste le strade interessate:

Via Paolo Vidau;

Largo Acquaroni;

Via Pietro Nenni;

Via Raffaele Sanzio;

Via Rodolfo Morandi;

Via Adige;

Via Camillo Prampolini;

Viale Giulio Baccelli;

Via Borgo Odescalchi;

Via Aurelia Sud;

Via Alessandro Pertini;

Viale Alcide De Gasperi;

Via Lazio;

Via Toscana;

Quartiere San Giordano;

Quartiere Campo dell’Oro.

Per limitare i disagi Acea Ato 2 predisporrà un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

Via Adige – fronte IC Ennio Galice – plesso “Carlo Collodi”;

Via Toscana, angolo Viale Alcide De Gasperi;

Via San Giordano, angolo Via Verbene;

Via dei Girasoli – fronte casetta dell’acqua Acea Ato 2.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità si potrà richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.