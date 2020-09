Ztl, i commercianti a Raggi: "Con riaccensione dei varchi ci ha solo danneggiato"

La riaccensione dei varchi della Ztl sta penalizzando i commercianti del Centro storico, già provati dall'assenza di turisti e dei lavoratori in smart working. A farlo presente alla sindaca Virginia Raggi sono ancora una volta i rappresentanti di categoria, protagonisti nelle scorse settimane di proteste e lamentele per la scelta di limitare nuovamente, come a regime ordinario, l'accesso alle strade del Centro.

"Non è questa la strada per rimettere in carreggiata - dopo il lockdown - le piccole medie imprese del settore della ristorazione e del food" tuona Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Il tessuto produttivo, già colpito dal grande vuoto dell'indotto turistico e danneggiato in parte anche dagli effetti dello smart working, rischia di rimanere impigliato in una crisi che ben sappiamo non sarà di brevissimo termine. Tutt'altro".

Da qui l'ennesima richiesta di un passo indietro. "La Ztl, per gli esercizi pubblici di Roma, va inquadrata in quest'ottica e in questo periodo andrebbe ripensata con nuove modalità. Come Fiepet-Confesercenti chiediamo uno sforzo alla sindaca: lasciare aperti i varchi di accesso nel fine settimana (sabato e domenica) e dalle 12 in poi nei giorni feriali. Auspichiamo in un intervento della Raggi, sarebbe un piccolo passo ma di grande aiuto al commercio capitolino".

Di valutare una possibile revisione dell'orario aveva parlato a inizio settembre, all'indomani delle proteste, anche il presidente della commissione Commercio Andrea Coia, citando a paragone il modello applicato nella città di Torino. Ossia, chiusura del Centro storico sì ma solo per la mattina, fino a mezzogiorno. Nel frattempo però nessuna decisione è stata presa in tal senso.

