“World Street Skateboarding”: la prima tappa per le Olimpiadi ha l’affaccio sul Colosseo

Lo skate mondiale torna a Roma. Dopo l’appuntamento andato in scena nel 2021 al Foro Italico, prosegue il matrimonio tra la città eterna e la nuova disciplina olimpica. Un connubio che, nel 2020, si celebra proprio all’insegna della prestigiosa manifestazione sportiva rappresentata dai cinque anelli.

Un appuntamento storico

A Roma, nel parco di Colle Oppio, è partita quella che Sabatino Aracu, il presidente della federazione italiana sport rotellistici ha definito senza mezzi termini “una giornata storica”. Roma è infatti stata scelta come città da cui far partire le tappe di qualificazioni per le olimpiadi di Parigi 2024. “Vogliamo far diventare Roma la Wimbledon dello skate del futuro” ha ribadito il numero uno della FISR, annunciando che dal prossimo anno “ci sarà un pro tour di sei tappe, di cui Roma si farà protagonista”.

Il programma del World Street Skateboarding

Il villaggio sportivo attrezzato nel parco di Colle Oppio, dove sorgevano il vecchio skate park, il playground da basket ed i campi da calcetto in pozzolana, è in funzione dal 26 giugno. Fino al 28 è prevista la pre-qualifica poi da mercoledì 29 giugno la manifestazione entra nel vivo con la qualifica femminile e il 30, quella maschile. Quarti di finale (sia maschili che femminili) semifinali e finali si svolgeranno dal 1 luglio fino a domenica 3 luglio. All’evento partecipano 250 skaters, intenzionati a ritagliarsi un posto per Parigi 2024. Tra loro anche Asia Lanzi, l’atleta ventenne che si è già messa in mostra nell’appuntamento di Tokyo 2020.

Un traino per la pratica sportiva

“Nessuno si aspettava che i mondiali di skate potessero essere una scommessa così vincente quando li abbiamo ospitati al Foro Italico in piena pandemia lo scorso anno. Oggi siamo contenti di viverli qui con lo sfondo del Colosseo” ha commentato Vito Cozzoli, il numero uno di Sport e Salute, durante la conferenza stampa al parco di Colle Oppio. “Lo skate è uno strumento di traino per la pratica sportiva. Ci abbiamo sempre creduto, utilizzando un linguaggio giovane, quello delle nuove generazioni, non adeguatamente valorizzate in passato. In questa occasione lanceremo un programma culturale che unirà urban sport e arte, portando lo skate nelle scuole”.

Il futuro sportivo nel parco di Colle Oppio

A proposito di scuole e di giovani generazioni, Alessandro Onorato l’assessore allo sport di Roma Capitale, nel ricordare “la grande bonifica dell’area” che è stata realizzata “con Sport e salute” ha annunciato che per Colle Oppio il Campidoglio sta immaginando “un gigantesco playground, una grande area sportiva d’intrattenimento per i giovani ed i turisti”. Un’operazione che prevede “l’arrivo di due campi di nuova generazione” al posto di quelli in pozzolana che erano presenti ed “anche una pista di atletica”.

La città eterna lancia lo sport dei giovani

Alla presentazione del World Street Skaterboarding hanno preso parte anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ed il delegato allo sport della regione Lazio . “Roma, città eterna – ha concluso il presidente della Fisr, che è anche presidente mondiale della federazione – è anche la città che lancia lo sport olimpico che, sui social, è risultato il più seguito dai giovani”.