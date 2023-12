Open bus e pullman turistici nelle strade dei cantieri: il municipio dice "basta"

Niente pullman turistici e open bus nelle strade del centro. La battaglia ingaggiata dal municipio I per limitare la circolazione dei mezzi “gran turismo” è condotta ad ampio spettro.

In pressing per liberare il centro dai bus turistici

L’ente di prossimità ha già chiesto di estendere i limiti oggi previsti per la Zona C, quella della Ztl, anche in quella delimitata dall’ “anello ferroviario”. Anche lì, quindi, il municipio I non vorrebbe veder sostare né transitare i bus impiegati nel trasporto di turisti e pellegrini. Ma c’è anche un’altra proposta che, attraverso una risoluzione votata dal consiglio, mette in evidenza una sorta di pressing che l’ente di prossimità sta facendo sul Campidoglio.

La richiesta, passata prima al vaglio della commissione e poi del consiglio municipale, è quella di “vietare l’accesso ed il transito dei mezzi pesanti” legati al turismo “nelle aree interessate dai cantieri del centro storico e nelle zone limitrofe della Città del Vaticano, particolarmente vessate dal traffico che si crea nelle aree vicine ai cantieri”. I lavori notturni che da qui al Giubileo interesseranno la Capitale, non bastano a eliminare il traffico veicolare che, anche le sole deviazioni stradali, comportano.

La crescente presenza di turisti

Il turismo a Roma è in netta ripresa. Com’è stato reso noto dalla ricerca “Turismo a Roma e nel Lazio” realizzata dall’Urban Research Institute e presentata alla fine di novembre alla Camera di Commercio, nel 2023 la capitale ha raggiunto un record di presenze. Nel centro storico di Roma, in un’area che è pari allo 0,3% del territorio comunale, si concentrano il 76% delle visite turistiche dell’intera regione Lazio. Inevitabilmente le strade del cosiddetto sito Unesco ne pagano le conseguenze, anche sul piano del traffico che, i pullman turistici, contribuiscono ad alimentare. Ed è per questo che è lungo l’elenco fornito dal municipio sulle vie che, da piazza Venezia a piazza Adriana, passando per via Petroselli e Piazza Pia, dovrebbero essere vietate ai bus turistici.

Una richiesta urgente

“Era diventato urgente proporre un atto per chiedere di inibire la circolazione dei bus ‘gran turismo’ e degli ‘open bus’ nelle aree di cantiere attuali e future del centro e del Vaticano – ha premesso la capogruppo democratica Daniela Spinaci, prima firmataria del provvedimento consiliare – abbiamo cantieri molto grandi, fondamentali per lo sviluppo della città e ne siamo fieri. La presenza in quelle aree di questi mezzi pesanti a uso turistico, però, ingolfa il traffico veicolare, peggiorando la fruizione anche del trasporto pubblico. Per questo occorre intervenire vietandone la circolazione” ha commentato Spinaci che, ha fatto sapere, è stato già avviato “il confronto con gli enti preposti”. Le richieste del municipio sono chiare. Le strade del centro vanno preservate dalla presenza dei pullman turistici, a beneficio dei cittadini ed anche degli stessi turisti.