VIDEO | Elezioni municipo I: intervista a Lorenza Bonaccorsi, candidata presidente per il centrosinistra

Il ritorno alla normalità e la riorganizzazione delle concessioni rilasciate ai tavoli; le iniziative per contenere la movida e garantire una pacifica convivenza con i residenti; la gestione dei monopattini ed il contrasto al parcheggio slevattio. Il rilancio del commercio di prossimità. Lorenza Bonaccorsi, candidata presidente del centrosinistra per il Municipio I, ha risposto alla domande di Romatoday.

Le concessioni per i tavolini

Per la candidata di centrosinistra la massiccia presenza di tavolini, in alcune zone del centro, impone una riorganizzazione. Bisogna mettere ordine alle concessioni rilasciate anche al fine di rendere più fruibili le strade e le piazze.

Il diritto al sonno e la movida

Per migliorare la qualità della vita di chi abita nei quartieri della movida, e quindi per garantire il diritto al sonno di chi le abita, Bonaccorsi punta a fare un lavoro insieme alle associazioni dei cittadini e degli esercenti, ma anche in sinergia con le scuole.

I monopattini e la sosta selvaggia

Per la candidata di centrosinistra la quantità di monopattini presenti nel centro cittadino è eccessiva. Bonaccorsi mira pertanto a chiedere un adeguamento del loro numero e suggerisce di valutare soluzioni che prevedano degli stalli, come avviene in altre città europee.

Il commercio di prossimità

Per sostenere i commercianti in difficoltà, Lorenza Bonaccorsi ritiene che si debba tornare a far ripopolare il centro storico, che perde abitanti dagli anni Settanta. Un modo per farlo dovrebbe essere quello di investire, in accordo con il Comune, su piani per sostenere l’artigianato, i produttori locali e per riattivare un tessuto socio economico.



