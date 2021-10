VIDEO | Elezioni Municipio I, ballottaggio Santonocito-Bonaccorsi, le posizioni dei candidati sulla movida

Controllo nelle zone principali per favorire il benessere dei residenti

Trastevere, Monti, Testaccio: tre zone simbolo della movida cittadina dove però la convivenza con i romani appare sempre più complicata. Come municipio cosa pensa di possa fare per contemplare entrambe le esigenze?

Lorenzo Santonocito: "Siamo per un divertimento sano e contenuto. Una task force di vigili urbani con precisi obiettivi, e con presidi interforze per le zone che sono sempre le stesse da Trastevere e Monti. Controlli serrati e coinvolgere le associazioni di categoria per creare una sorta di regolamentazione del divertimento".

Lorenza Bonaccorsi: “Residenti esasperati. Dobbiamo garantire il diritto al sonno e il diritto all’abitare. Nessuno vuole azioni repressive ma davvero dobbiamo intervenire insieme. Roma si governa anche con il governo centrale, anche lavorando sulle scuole con I ragazzi. Discorso complicato che va oltre gli slogan”.