VIDEO | Elezioni Municipio I, ballottaggio Santonocito-Bonaccorsi, le posizioni dei candidati sull’invasione dei monopattini

Il centro, più del resto della città, è stato invaso dai monopattini. Come si lavora per affrontare il parcheggio selvaggio e quindi per tutelare il decoro?

Lorenza Bonaccorsi: “Chiederemo un adeguamento del numero dei monopattini. Va rivista tutta l’impostazione. E inoltre vanno fatti gli stalli per il parcheggio. Dobbiamo imporre delle regole. In primo municipio le regole dovranno avere ancora più attenzione. Mobilità sostenibile sì ma con criterio.

Lorenzo Santonocito: “Le regole ci sono e darò mandato al comandante dei vigili per perseguire gli illeciti. Poi di concerto con I cittadini, dovranno essere allestite le zone per il parcheggio. Un parcheggio in ogni rione per agevolare questo percorso”.