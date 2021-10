VIDEO | Elezioni Municipio I, ballottaggio Santonocito-Bonaccorsi, le posizioni dei candidati sulle concessioni per I tavolini

A causa della pandemia in centro si sono moltiplicate le concessioni per i tavolini. Cosa fare ora che, come tutti speriamo, ci si avvia verso la normalità?

Lorenza Bonaccorsi: “Bisogna fare ordine. Regolarizzare tutte le situazioni perché in alcuni luoghi, oggettivamente, si è superato il limite, in altri luoghi dobbiamo lavorare perché la situazione diventi di furizione degli spazi aperti. Abbiamo scoperto in alcuni luoghi che si può stare in una piazza e farla diventare più bella”.

Lorenzo Santonocito: “Ci vuole una regolamentazione e la imporrò. Attueremo un forte controllo su tutte le osp in contrasto con la mobilità, controllo sugli arredi che renderemo uguali per tutti, distinguendo anche tra rioni molto diversi tra loro. Punterò sulla pacificazione tra residenti e gli operatori coinvolti”.