Via le pedane abusive a Monti: prosegue la battaglia contro la proliferazione dei dehors

Due rimozioni in una giornata, entrambe nel rione Monti. In tutte e due le circostanze perché, le pedane installate, sono risultati essere abusive.

Le pedane abusive con vista Colosseo

Ad essere rimossi sono stati dehors e fioriere nella centralissima via dei Serpenti, a pochi passi dal Colosseo. Una situazione segnalata dalla capogruppo municipale della lista Gualtieri Nathalie Naim che è stata presa in carico dalla giunta Bonaccorsi. Quelle di Monti “Fanno parte di una serie di rimozioni che stiamo portando avanti in questi giorni” ha spiegato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà.

Un meccanismo da rivedere

Mentre dal governo arrivano segnali diretti a rendere “strutturale” la presenza di tavolini e dehors nelle città italiane, sui territori c’è chi cerca di arginarne la diffusione. La deregulation sperimentata durante la pandemia ha offerto una preziosa opportunità della quale hanno beneficiato le attività commerciali, soprattutto nel municipio I. Bastava depositare la Scia (la segnalazione certificata d’inizio attività ndr) per poter installare la propria pedana. I controlli sono successivi. Ed è solo con questi ultimi che, evidentemente, si possono riscontrare delle irregolarità.

Tantissimi infrazioni rilevate

Questo meccanismo ha comportato l’arrivo di migliaia di nuovi tavolini, con relative pedane, tra le strade del centro storico. Il fenomeno è stato dilagante e, per i municipi storicamente in deficit di organico, è stato impossibile contrastarlo. Basti pensare che in media ogni 4 controlli sono stati riscontrati 3 abusi, con un trend in diminuzione nell’ultimo anno. Infatti nel 2022, a fronte dei 2400 controlli effettuati dai vigili, sono state rilevate 2200 infrazioni: quasi una ogni controllo.

Chiusure e rimozioni

E per quanto riguarda le chiusure? Nel 2022 sono state 67 mentre, nel 2023, il dato è risultato in forte crescita visto ha riguardato 190 attività. Nel 2024 stanno proseguendo numerose visto che, al municipio, sono stati raddoppiati i fondi per effettuare le rimozioni. Al riguardo l’assessore Scatà ha spiegato che il piano municipale prevede “nelle prossime settimane altri dehors” e non solo. “Saranno a breve rimossi – ha dichiarato l’assessore municipale - anche i chioschi e le edicole che sono state abbandonate o che, invece, siano risultati irregolari”. La “battaglia” prosegue.