Via Condotti tutta pedonale: la proposta per salvare la via dello shopping di lusso

È considerata la strada del lusso, con le sue vetrine che ospitano le griffe più prestigiose. Ma via dei Condotti, anche a prescindere dalla presenza dei marchi d’alta moda, è una strada tra le più note ed apprezzate da romani e turisti. Come fare per consentirne una fruizione pedonale sicura senza impattare sulle prestigiose attività presenti?

Una viabilità da rivedere

“Oggi via Condotti è un’area solo parzialmente pedonalizzata – ha spiegato Adriano Labbucci, l’assessore alla mobilità del municipio I – però l’attuale commissione crea solo problemi. Per questo abbiamo pensato che fosse il caso di estendere la pedonalizzazione a tutta la strada, mantenendo una fascia oraria all’interno della quale possano realizzarsi le attività di carico e scarico delle merci”.

Cosa prevede la delibera del municipio

La proposta, contenuta in una delibera della giunta Bonaccorsi, prevede di revocare il varco ZTL che si trova all’altezza di largo Goldoni. Le auto, all’interno della via del lusso, potranno così girare soltanto di notte nella prima parte della mattinata, più precisamente tra la mezzanotte e le ore 10. Il provvedimento, si legge nell’atto approvato dal municipio I, muove dalla premessa che “a riqualificazione del Tridente Mediceo” possa essere realizzata con “l’ampliamento degli ambiti pedonalizzati”. Obiettivo che, è stato sottolineato, rappresenta “da tempo un impegno dell’amministrazione capitolina e municipale”.

Quando diventerà interamente pedonale

Significa che via Condotti, o via dei Condotti, potrà continuare ad essere rifornita dei prodotti che la rendono la punta di diamante dello shopping cittadino. “Il transito veicolare resta garantito nelle strade limitrofe che l’attraversano, come via Bocca di Leone e via Mario De Fiori e via Belsiana – ha precisato l’assessore – sono condizioni che abbiamo già concordato con il primo gruppo di polizia locale”. Non vuol dire che domani diventerà integralmente pedonale. Perché ciò avvenga, infatti, è necessario ottenere il via libera del dipartimento e della giunta capitolina. Le intenzioni del municipio, però, sono chiare.