Villa Sciarra addio a pini e querce: via libera al taglio di 12 alberi

Ci sono alberi da tagliare nella villa storica che il comune, lo scorso gennaio, ha acquisito al patrimonio cittadino. Tra le autorizzazioni rilasciate dal dipartimento all’ambiente figurano infatti 12 abbattimenti.

Addio a quali alberi

Gli alberi da tagliare sono di varie dimensioni e specie ma tutti, secondo le informazioni trasmesse da Roma Capitale, “gravemente danneggiati” e “secchi” al punto tale da essere considerati “morti in piedi”. Si tratta di quattro querce, un tiglio, due cedri, un cipresso. A completare l’elenco anche un “cercis” e tre pini, gli alberi simbolo della Capitale. Le ragioni che invece portano all’abbattimento sono legate al rischio che, cadendo, possano colpire una strada “a frequentazione” medio alta. Tutti gli alberi che sono stati tagliati, com’è disposto dal Regolamento cittadino del verde, dovranno essere sostituiti anche se non necessariamente con la stessa specie.

Fondi da investire anche nel parco

La cessione della villa, passata dal Demanio al Comune di Roma, consente l’avvio di un programma di interventi valutato in undici milioni di euro, provenienti dal PNRR. Le risorse economiche serviranno a restituire al parco, che si sviluppa su 63 ettari e mezzo tra via Caldarelli, via Dandolo e le mura Gianicolensi, l’antico splendore. Gli ultimi interventi di restauro dell’area verde sono infatti avvenuti quasi 20 anni fa, nel 2004-2005. A distanza di quasi due decenni, oltre alla ristrutturazione delle fontane, delle statue e degli edifici storici, arriveranno soldi anche per la riqualificazione del patrimonio verde ai quali sono destinati 2 milioni di euro.