Villa Sciarra: al via i lavori per la riqualificazione dell’area giochi

Partito il cantiere che restituirà a Villa Sciarra, il prestigioso polmone verde sulle pendici del Gianicolo, un’area giochi all’altezza del parco.

Come sarà la nuova area giochi

Gli interventi, lo scorso 5 settembre, hanno ottenuto il via libera da parte della soprintendenza speciale archeologica. Il progetto prevede, in una prima fase, la rimozione delle attrezzature non più a norma per poi installare i nuovi giochi in legno: una struttura complessa a due torri, un’altalena doppia, un saliscendi e una casetta. Tutta l’area verrà dotata di pavimentazione antitrauma. I lavori verranno completati entro un mese.

Il rilancio di Villa Sciarra

“La nuova area ludica è l’inizio di un complessivo intervento di riqualificazione di Villa Sciarra su cui c’è un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4 (fondi PNRR e Giubileo) gestiti dal dipartimento ambiente per tutti gli interventi sul verde orizzontale e verticale e oltre 8 milioni (PNRR) di competenza della sovrintendenza capitolina per i beni culturali per i lavori, tra l’altro, sulle fontane” ha ricordato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Le risorse per le ville storiche

I fondi destinati a Villa Sciarra non sono gli unici messi a disposizione per il rilancio delle aree verdi di maggior pregio della Capitale. “L’amministrazione ha messo a bilancio investimenti molto importanti sulla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio delle meravigliose ville storiche della città, utilizzando anche le opportunità dei fondi del PNNR e del Giubileo. Per citarne solo alcune – ha sottolineato l’assessora Alfonsi – su Villa Ada sono previsti stanziamenti per circa 10 milioni, a Villa Pamphilj abbiamo progetti per 3,5 milioni e analogo investimento è previsto per Villa Glori, mentre a Villa Celimontana sono destinati circa 2 milioni”.

La soddisfazione del municipio

“Ringrazio l’Assessora Alfonsi per l’impegno per i lavori di Villa Sciarra – ha commentato la presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi –La cura delle aree verdi è un impegno importante su cui stiamo lavorando in questi mesi per riorganizzare interventi, manutenzioni e valorizzazioni e coordinare le diverse competenze tra uffici e istituzioni”.