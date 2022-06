L'evento teatrale costretto a cambiare municipio e ridurre il calendario nonostante il bando

Cambiare location e municipio, oltre a ridurre sensibilmente il programma. Tutto per non dover chiudere prima dell'inizio, perdendo migliaia di euro e mandando a casa più lavoratori del necessario tra attori e maestranze. Michele La Ginestra, direttore artistico del Teatro 7, dal giardino di Villa Massimo migra all'Orto Botanico, dove sarà in scena una rassegna dal 1° luglio.

Un cambio di territorio dovuto alla burocrazia "pastosa", come l'ha definita lo stesso attore teatrale e televisivo, che lo scorso anno ha vinto un bando triennale nell'ambito dell'estate del II municipio, ma non è riuscito a mettere a terra tutto ciò che aveva programmato. Come annunciava il 21 giugno, infatti, una comunicazione del servizio giardini del municipio informava, a dieci giorni dall'inizio della rassegna, l'impossibilità di aprire e chiudere il cancello carrabile della villa perché non messo in sicurezza. In mezzo, forse, anche un parere della Sovrintendenza che tarda ad arrivare. Da qui la necessità di rivedere in fretta i piani.

"Amici ci tenevo a ringraziarvi del conforto e dei tanti messaggi di sostegno e solidarietà - ha scritto ieri La Ginestra, giovedì 23 giugno -. Siamo riusciti a trovare una location splendida, con una rassegna già esistente, nella quale inserire alcuni spettacoli che avevamo nel nostro cartellone estivo". La location, come detto, sarà l'Orto Botanico a largo Cristina di Svezia, I municipio. "Mi spiace molto del fatto che potranno partecipare solo alcune delle 27 compagnie coinvolte - aggiunge l'attore 57enne -. Mi spiace anche di non essere vicino al Teatro 7, soprattutto per i nostri affezionati spettatori, che abitano nelle vicinanze. Ma volevamo dare un segnale importante: il teatro non può essere fermato dalle pastosità burocratiche!".