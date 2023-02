Il sindaco Gualtieri sul cantiere della stazione Trastevere: a luglio finito il nuovo piazzale

A due settimane dall’inizio dei lavori, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è arrivato in piazzale Fabio Biondo per un sopralluogo nel cantiere di riqualificazione della stazione Trastevere, un intervento cardine per la mobilità cittadina in vista dell’appuntamento con il Giubileo.

Gualtieri è arrivato in cantiere accompagnato dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti: “È ora di voltare pagina per uno dei nodi intermodali più importanti di Roma, che rappresenta anche una delle principali porte d’ingresso nella Capitale - ha detto il sindaco - Finalmente partono i lavori e per luglio ci sarà la completa riqualificazione del piazzale davanti alla stazione. Poi andremo avanti, con un intervento molto più ampio che concluderemo entro l’anno del Giubileo”.

La prima tranche di lavori si concentra appunto sul piazzale, dove verrà risistemata l’area destinata ad autobus e tram e verranno creati spazi per la mobilità dolce, con bike parking elettrici, posti per biciclette e per la ricarica di veicoli elettrici, per il car sharing e parcheggi per disabili. Verranno inoltre risistemati i percorsi pedonali e abbattute le barriere architettoniche.

“In questo modo renderemo la stazione Trastevere non solo più bella e più vivibile per i cittadini del quartiere - ha detto Gualtieri - ma anche più funzionale alle esigenze moderne del trasporto pubblico nella nostra città”.

Stazione Trastevere, 18 milioni per la riqualificazione

La riqualificazione della stazione Trastevere è un progetto atteso da vent’anni, finanziato con fondi PON Città Metropolitane 2014 – 2020, nello specifico nell’ambito del PON Metro Roma. Per chiudere i cantieri nell’anno santo, sul tavolo sono stati messi 18 milioni di euro. L’obiettivo è anche incentivare il trasporto pubblico locale, trasformando l’area in un hub multimodale.

“Le stazioni ferroviarie e metropolitane devono dialogare sempre più con la città ed essere connesse con i quartieri più vicini attraverso percorsi pedonali e ciclabili - ha sottolineato l’assessore Patanè - L’intervento in questione va proprio in questa direzione: far diventare la stazione di Trastevere un nodo dell’intermodalità per rendere semplice e accessibile il trasporto pubblico ferroviario e locale dalle zone limitrofe”.

“Questo è l’inizio di un intervento per strappare finalmente la Stazione Trastevere a caos e degrado - ha aggiunto il presidente Tomassetti - Entro luglio i lavori di riqualificazione termineranno e in seguito ci sarà spazio per un intervento più ampio da portare a termine entro il Giubileo”

Come diventerà la stazione Trastevere: in arrivo anche un asilo

Il progetto integrale di riqualificazione prevede la realizzazione di un secondo ingresso alla stazione nell’area compresa tra via del Fornetto e l’ultimo tratto di via Portuense, cui si aggiungono una serie di interventi per la riorganizzazione della piazza.

"L’area centrale, tra i binari del tram, sarà dedicata al trasporto pubblico su gomma con la realizzazione di banchine e pensiline e la riorganizzazione del parcheggio dei taxi - ha spiegato Patanè - Sarà poi creato, per la sicurezza dei pedoni, un ampio passaggio pedonale per l’accesso alle pedane bus e quello diretto alla stazione di Trastevere. Sempre a beneficio di chi andrà a piedi sarà ampliato il marciapiede della piazza lato circonvallazione Gianicolense”.

“La parte est sarà riorganizzata con aree verdi, spazi pedonali e rastrelliere per biciclette. Su un altro lato sorgeranno aree per carico e scarico merci, ricarica veicoli elettrici, car sharing e parcheggi per disabili - conclude l’assessore - Sarà poi ricavata una zona di ‘kiss & ride’ per consentire un veloce accesso alle auto private che però non potranno in nessun modo sostare”.

“Siamo di fronte a un cambiamento per tutta la zona, che va di pari passo con i lavori per il Tram 8 - ha concluso Tomassetti - Inoltre siamo vicini anche all’apertura di un asilo all’interno della Stazione Trastevere grazie a una convenzione con Ferrovie dello Stato. Una cosa che arricchirà ancora di più, con un servizio importante, la riqualificazione del quadrante”.