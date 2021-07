Harry Greb omaggia con un murale l'Italia campione d'Europa

Harry Greb con il murale "Football is Our Game" a Trastevere rende omaggio alla Nazionale italiana campione d'Europa contro l'Inghilterra ai calci di rigore

/ Via in Piscinula

"Football is Our Game" è il titolo del nuovo murale di Harry Greb visibile a Trastevere.

L'ultima opera dell'artista famoso in tutta Roma, è un omaggio all'Italia di Roberto Mancini che domenica 11 luglio ha alzato a Wembley contro l'Inghilterra la Coppa d'Europa.

Il murale sito in via di Piscinula, a Trastevere, ritrae un calciatore della Nazionale, che è in ginocchio su una cartina dell'Europa. Il calciatore tiene in una mano la bandiera dell'Italia con scritto "Football is Our Game" (il calcio è il nostro gioco) e nell'altra la Coppa dell'Europeo vinto. Sulla cartina dell'Europa sono presenti i componenti del subbuteo con le maglie della Nazionale corrispondente.