Roma cura Roma, Gualtieri e il sindaco di New York ripuliscono Trastevere. 300 le iniziative in città

Roberto Gualtieri ed Eric Adams rispettivamente sindaco di Roma e sindaco di New York (in visita nella Capitale per prendere parte al meeting per la pace e la fratellanza promosso da Papa Francesco) hanno preso parte alla terza edizione di Roma Cura Roma, l’evento a favore dell’ambiente e del decoro urbano.

I governatori delle due città muniti di pennello e vernice hanno ripulito alcune scritte sulla parete esterna di un edificio di piazza San Cosimato a Trastevere. “Siamo a 16mila volontari e quest'anno ci sono stati 328 appuntamenti. Insieme possiamo migliorare Roma, stiamo allargando il concetto di decoro e come amministratori dobbiamo capire che abbiamo tanto da imparare, dobbiamo essere umili, determinati e solidali e considerare questi eventi di cura come elemento importante in uno spirito di fratellanza” – ha commentato il Primo Cittadino capitolino. A fine incontro pubblico in piazza, Gualtieri oltre a rimarcare il legame di intenti fra Roma e New York ha proseguito, servendosi anche di una scaletta, il lavoro di ripulitura del muro all'altezza del civico 66A dalle scritte che qualcuno aveva fatto con vernice nera e rossa.

La manifestazione, ideata e organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, vede il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ambientaliste, del volontariato, del terzo settore, di comitati di quartiere e di migliaia di cittadini con il supporto logistico del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, della Protezione Civile, di AMA, FAI di Roma, ACLI Roma, e della Polizia Locale di Roma capitale

"È un appuntamento per prenderci cura dell’ambiente e che contemporaneamente contribuisce anche a creare relazioni tra associazioni, cittadini e istituzioni, tutte le realtà che devono avere a cuore la cura e il futuro di Roma” - dichiara Lidia Borzì, Presidente ACLI Roma – “occuparsi della propria città è un modo per rafforzare il senso civico e di comunità di ognuno di noi. In particolare, come ACLI di Roma saremo a Piazza Giovanni da Verrazzano, nel quartiere Garbatella, a prenderci cura del parco a pochi passi dalla nostra sede provinciale”.

"Con la forza impagabile del volontariato, centinaia di luoghi in tutta la capitale sono luoghi migliori, grazie a questo grande appuntamento romano, dove la cittadinanza attiva è ritornata a dare nuovamente il meglio di sé - commenta Roberto Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio - Non possiamo che ringraziare con il cuore quanti sono scesi in strada a dare il proprio aiuto, in ciascuno dei tantissimi appuntamenti previsti e a tutta la grande organizzazione messa in campo; i tanti mondi che hanno reso possibile il nuovo successo di Roma Cura Roma raccontano insieme, una voglia di partecipazione mai sopita, per rendere più bella la nostra città”.

Plastic Free odv Onlus è anche quest’anno tra le associazioni promotrici dell’iniziativa. "Abbiamo organizzato ben sette eventi dal centro alla periferia con l’obiettivo di sensibilizzare più persone possibili per contrastare l’inquinamento da plastica - spiega Paolo D’Antoni, referente Plastic Free per la provincia di Roma. - Siamo sempre più convinti che non si può restare a guardare, dobbiamo fare qualcosa e con azioni concrete come questa iniziativa possiamo prenderci cura della città più bella del mondo e del nostro pianeta. Ringrazio Roma Capitale per l’impegno e la collaborazione che sta fornendo alle Associazioni coinvolte ed ai cittadini.”

"Grande mattinata a Trastevere di cittadinanza attiva. Grazie al coinvolgimento di istituzioni, soggetti privati e reti di associazioni. Piazza San Cosimato e dintorni risplendono di luce nuova. Un altro seme di rigenerazione urbana e di coesione comunitaria determinata dalla sinergia tra ogni soggetto coinvolto" - dichiara Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma.