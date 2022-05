Gianicolo, terrazzamenti e 250 nuove piante: così sono stati riqualificati 3mila metri quadrati di verde

Lecci, allori, corbezzoli, alberi di Giuda. Sono duecentocinquanta le piante messe a dimora al Colle del Gianicolo. Dietro l’Orto Botanico, si è conclusa un’iniziativa sostenuta dalla campagna “Comportiamoci bene” di Ikea Italia che, in collaborazione con AzzeroCo2, ha lavorato alla riqualificazione di tremila metri quadrati al Gianicolo.

L’intervento non è consistito solo nella piantumazione. L’operazione messa in campo tra la passeggiata del Gianicolo, piazza Garibaldi e l’Orto botanico, è consistita anche nella realizzazione di alcuni terrazzamenti, che contribuiranno a rinforzare il terreno ed a prevenire rischi di dissesto idrogeologico. L’area è inoltre stata ripulita dai rifiuti e dalla vegetazione infestante.

Finanziato con gli abeti di Natale

L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto “Compostiamoci bene” che prevede la restituzione ad Ikea Italia di alberi di Natale veri. Per ogni abete restituito l’azienda devolve 2 euro alla riforestazione e al recupero di aree in stato di abbandono o esposte al rischio idrogeologico. Si tratta di una delle operazioni contemplate nella campagna Mosaico Verde, promossa da AzzeroCo2 e Legambiente, che ha lo scopo di far incontrare la necessità di recuperare alcune aree verdi, con il desiderio delle aziende di investire nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Un circolo virtuoso

“Crediamo che essere parte integrante di un territorio voglia dire rispettarlo, ma anche partecipare alla sua vita, valorizzando e tutelando la natura e la comunità che lo rendono unico – ha spiegato Victoria Miglietti, la responsabile dei negozi IKEA Roma – Grazie all’aiuto concreto di tutti i clienti che hanno aderito alla campagna Compostiamoci Bene e alle associazioni partner, vogliamo contribuire a proteggere aree fondamentali del patrimonio naturale del nostro Paese, come il parco del Gianicolo, rendendolo più sicuro e vivibile”.

Il contrasto al dissesto idrogeologico

“Appoggiamo convintamente l’iniziativa portata avanti da IKEA Italia e crediamo che sia giusto che le grandi realtà economiche e non solo, che lavorano a Roma, siano impegnate in prima linea nel sostegno ad iniziative di questo genere – ha commentato Lorenza Bonaccorsi, la presidente del municipio I Roma Centro – Si tratta di un progetto bellissimo che punta alla riqualificazione ambientale e paesaggistica di un’area meravigliosa del cuore di Roma e lo fa attraverso un terrazzamento in cui verrà piantata altra vegetazione, contrastando così il dissesto idrogeologico e arricchendo, ancora di più, la vista di uno dei paesaggi più incredibile della città”.

La storia di quell'area

Ma perchè un'area così centrale aveva bisogno d'un intervento di questo genere. La risposta, indirettamente, l'ha fornita Fabio Attorre, il direttore dell'Orto botanico di Roma. “Quando fu comprata dallo Stato italiano la bellissima Villa Corsini e assegnati all’Università la Sapienza i suoi giardini per realizzare l’Orto Botanico rimase fuori un’area di circa due ettari tra l’Orto Botanico e il Gianicolo, che oggi necessita di un intervento di ripristino ecologico” ha spiegato Attorre. “L'operazione sostenuta da IKEA Italia e realizzata da AzzeroCO2 contribuisce a ripristinare quello che era il bosco naturale in questa area attraverso un lavoro di ripulitura e riforestazione di specie botaniche coerenti con le caratteristiche ecologiche e biogeografiche della zona”.

Il progetto Mosaico Verde

L'intervento messo in campo, è tra quelli previsti dal progetto Mosaico Verde che, nel territorio cittadino, ha già consentito il recupero e la messa a dimora di migliaia di alberi. "E' un progetto volto a restituire alla collettività una zona verde trascurata che oggi torna ad essere un bene comune, del quale i cittadini potranno godere” ha sottolineato Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2. In tal senso l'iniziativa messa in campo, diventa “un esempio concreto di come il lavoro sinergico consenta di restituire pregio ai nostri territori”. Così facendo spazi inutilizzati, acquistano valore e divengono luoghi fruibili dalla cittadinanza.