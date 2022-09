Imprenditoria femminile, alla Casa Internazionale delle Donne il primo "Gender Café"

Un focus sulle donne e sul talento e l’imprenditoria femminili, un’occasione di aggregazione e confronto costruttivo per vivere il presente e guardare al futuro con la consapevolezza che la parità di genere è ancora molto lontana, e che tanto bisogna fare per avviare un cambiamento sociale e culturale: è Roma a ospitare la prima edizione del Gender Café, manifestazione organizzata da Scanno Borgo in Festival che si sviluppa in un ciclo di quattro incontri organizzati alla Casa Internazionale delle Donne.

Il primo appuntamento è per sabato 24 settembre dalle 16 alle 18, un evento gratuito presieduto dall’ideatrice del progetto, Maria Fiorella Rotolo, coach e counselor corporate: con lei nel team del Gender Cafè Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics all'Università Unitelma Sapienza di Roma, Irene Vecchione, amministratrice delegata di Tack TMI Italy, la giornalista e sociologa Eleonora de Nardis e Michela Bonafoni, fashion trend researcher, “Diversity & Inclusion” alla Iuav di Venezia, allo Ied di Milano e alla Rome Business School.

Ogni professionista condividerà con le partecipanti all’incontro esperienze e competenze, rivolgendosi soprattutto (ma non solo) a donne che hanno intrapreso avventure artigianali, di piccola imprenditoria, start-up e vogliono creare sinergie e scambi, ampliare la propria visione di business e fare networking. Con la speranza che dal confronto emergano strategie utili a “rompere il soffitto di cristallo” e abbattere, prima o poi, il gender gap.

“È indispensabile innescare processi virtuosi che facciano emergere in modo chiaro la persistenza di stereotipi di genere - sottolinea Rotolo - e dimostrare che gli atteggiamenti che ne derivano creano comportamenti disfunzionali soprattutto tra i più giovani”.