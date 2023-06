Elvis Lives premiato come miglior negozio di quartiere di Roma

Elvis Lives, negozio di Trastevere (via San Francesco a Ripa 27) è stato eletto da American Express e SDA Bocconi come miglior negozio di quartiere di Roma.

Il negozio dedico alla creazione di abbigliamento e gadget dal mood originale e creativo è stato premiato per la varietà dei prodotti e per la sua offerta unica ai clienti romani e stranieri. Informale, moderno il suo prodotto di punta sono le magliette il quale processo creativo prevede anche la loro sagomatura, mentre per altri l'idea grafica viene stampata su oggetti già esistenti, personalizzandoli.

Un’eccellenza romana e italiana quella di Elvis Live che ha ricevuto il riconoscimento dopo la ricerca di SDA Bocconi School of Management per American Express, che ha analizzato i fattori che portano al successo i piccoli negozi di quartiere. Dai risultati è emerso che nella Capitale la qualità e la storicità sono i due fattori principali per il successo di un’attività.

“Negozi di quartiere come Elvis Lives rappresentano un modello vincente” ha commentato Tabitha Lens, VP, Head of Marketing, Products & Partnerships di American Express che sottolinea l’importanza di riconoscere il valore che queste realtà portano alla comunità locale.