Una coppia di cinghiali a spasso per piazza Trilussa

Cinghiali ovunque. Solo per restare agli ultimissimi giorni sono stati avvistati a Villa Pamphilj, a Monte Mario, al Trullo ed ora persino a Trastevere. Una coppia di ungulati è stata vista aggirarsi, in pieno giorno, davanti piazza Trilussa. Non certo il posto ideale se si vuole passare inosservati.

La passeggiata a Trastevere

I due cinghiali si sono fermati ad annusare il contenuto dei cestini dei rifiuti sistemati davanti un accesso alla banchina del Tevere. E forse per la presenza di tante persone o perché non hanno trovato nulla di commestibile, hanno ripreso il proprio percorso, diretti verso piazza Belli. Una passeggiata seguita a vista dagli agenti della polizia di Stato e dai tantissimi romani che hanno immortalato l’insolita presenza con i propri smartphone. Anche se poi, tanto insolita non è.

Il precedente di Natale

Il 25 dicembre, sempre sul lungotevere ed in quel caso all’altezza di Regina Coeli, un altro filmato aveva testimoniato il passaggio di due cinghiali. Il carcere si trova difronte a ponte Mazzini, piazza Trilussa invece davanti ponte Sisto. I due ponti distano circa seicento metri. L’ipotesi che siano quindi sempre gli stessi cinghiali, ormai abituatisi a frequentare la zona, potrebbe sembrare plausibile.

L'appello del centro rifugio

La “Sfattoria degli ultimi”, il centro rifugio che a Prima Porta ospita più di centro animali tra cinghiali e maiali, ha intanto lanciato un appello. “Cerchiamo qualcuno che possa darci notizie/avvistamenti recenti dei due cinghiali ripresi in Piazza Trilussa a Roma – si legge in un posto pubblicato il 29 dicembre sull’account facebook della Sfattoria – Chiediamo a chi avesse notizie, video, informazioni di ciò che è avvenuto, di contattarci al più presto”. Considerando il numero di persone che erano presenti al loro passaggio, non dovrebbe essere complicato ottenere delle testimonianze.