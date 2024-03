Blitz di Gioventù nazionale al Gianicolo: “Sia riqualificata l’area dedicata ai caduti della Repubblica Romana”

“È da Romano compiere atti eroici e sopportare grandi prove”: è questa la traduzione del testo che ha fatto la sua comparsa al Gianicolo.

Dove è stato sistemato lo striscione

Lo striscione, rivendicato dalla sezione di Colle Oppio di Gioventù Nazionale, è stato sistemato davanti una targa che appare ormai nascosta. È collocata a poche decine di metri dall’ossario garibaldino e, quindi, all’altezza di Piazza San Pietro in Montorio. L’incisione risalente al 1877 spiega che quella era la posa di una prima pietra di un momento che il sindaco di allora volle erigere in ricordo dei “caduti della Repubblica Romana del 1949”.

I caduti della Repubblica Romana

“In un atto di rispetto e memoria verso coloro che hanno sacrificato tutto per difendere la Repubblica Romana nel 1849, abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico” ha spiegato Massimo Scarpino, responsabile della sezione di Colle Oppio di Gioventù nazionale, l’ala giovanile di Fratelli d’Italia “Davanti alla targa posta nel 1877 in commemorazione dei caduti, che rappresenta un monumento all'eroismo e allo spirito indomito di un popolo, abbiamo collocato uno striscione con la frase: "Et facere et pati fortia romanum est".

L'incisione nascosta dalla auto

Gli attivisti di Gioventù nazionale non si sono limitati a sistemare il loro striscione. “Abbiamo deciso di chiudere simbolicamente quest'area con una catena, al fine di ribadire l'importanza di preservare e rispettare questo luogo sacro, che rappresenta il sacrificio e lo spirito eroico dei poeti guerrieri che combatterono per Roma” ha dichiarato Scarpino nello spiegare l’iniziativa che ha incassato il sostegno anche dei Francesco Todde, responsabile romano di Gioventù nazionale. “Con questo gesto, intendiamo far giungere la nostra voce alle istituzioni affinché si adoperino per garantire che questo spazio non venga più abbandonato a sé stesso, ma venga valorizzato e tutelato adeguatamente”.

I parapedonali da ripristinare

Perché quel punto era stato scelto per posizionare il monumento eretto nella fine dell’Ottocento? “Quella era la zona dov’era situata la fossa comune dei caduti garibaldini della Repubblica Romana – ha raccontato a Romatoday il consigliere municipale Stefano Tozzi, di Fratelli d’Italia – pertanto anni fa chiesi, anche su sollecitazione del compianto Enrico Luciani, del comitato Gianicolo, di sistemare dei parapedonali per preservare l’area. Il provvedimento venne votato all’unanimità dal municipio. Dopodiché ho più volte sollecitato il ripristino del decoro di quel sito e torno a farlo adesso, auspicando che il nostro municipio provveda subito. Si tratta di un banale ripristino – ha aggiunto il consigliere – ma è molto importante sul piano simbolico, per il rispetto che si deve alla storia della nostra Patria”.