Maltempo, lunedì 11 marzo chiusa la scuola Giacomo Badini per il crollo di un albero. Via Sales messa in sicurezza dopo il cedimento di un muro

La scuola Gian Giacomo Badini, su via di Sant'Alessio all'Aventino, resterà chiusa nella giornata di lunedì 11 marzo. A causa del maltempo che si è abbattuto su Roma, infatti, un albero è crollato all'interno del giardino del plesso dell'I.C. Regina Margherita. Per questo, ha fatto sapere il I Municipio in una nota, la scuola chiuderà. "L'assessora municipale ai lavori pubblici e all'edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, si trova già sul posto per verificare la situazione - si legge in una nota - cadendo l'albero ha lesionato il muretto di recinzione e piegato una ringhiera. Per consentire un più accurato controllo e avviare la rimozione della pianta domani le lezioni non si terranno e i bambini resteranno a casa. Via di Sant'Alessio sarà chiusa".

Muro crollato a via Sales

Gli abitanti del I municipio si sono svegliati, domenica 10 marzo, apprendendo della notizia del crollo di un muro su via Francesco Sales, fortunatamente senza feriti. "I nostri uffici, - ha scritto in una nota il I Municipio Roma Centro - in collaborazione con i vigili del fuoco, dopo la chiusura della strada, stanno monitorando sul campo la situazione in via San Francesco Di Sales, dove nella notte è crollato il muro di contenimento del giardino di un abitazione privata. Il crollo ha causato danni ad alcune auto private. La strada è stata messa in sicurezza e ora i proprietari del giardino provvederanno al ripristino del muro che è di proprietà privata".