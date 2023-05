Valore della diversità e inclusione al Cinema Troisi con la proiezione de "Il Moro"

Mercoledì 24 maggio dalle ore 21:00 al Cinema Troisi (via Girolamo Induno 1) si terrà la proiezione del cortometraggio “Il Moro” di Daphne Di Cinto che preme sul valore della diversità e sull'inclusione.

L'evento si inserisce nel progetto Europeo Champs, il cui primo promotore è Amref Italia associazione che da anni lotta contro narrazione dell’Africa e degli afrodiscendenti, tesa al superamento degli stereotipiche, mira a promuovere il protagonismo di giovani afro-discendenti. Infatti secondo il rapporto "Being black in the EU" (FRA/EU, 2018) in Europa il 39% delle ersone di origine africana si è sentito discriminato e ha sperimentato tra i più alti livelli di esclusione socioeconomica, subito stereotipi negativi e atti di violenza e incitamento all'odio.

Alla serata parteciperanno le giovani Afar (Afrodescendants Fighting Against Racism), l’educatrice Cinzia Adanna Ebonine e l’attrice Gaja Aurora Ebere Ikeagwuana; Daphne Di Cinto, sceneggiatrice e regista del cortometraggio; Paolo Sassanelli, attore di cinema, TV e teatro e co-protagonista del corto; Edafe, cantautore che ha scritto e cantato la canzone principale del film, che si intitola "Figli di Regine e Re"; il presentatore e regista Pif; il regista e produttore cinematografico Luca Lucini.

La proiezione anticipa l'Africa Day (25 maggio) e la quarta edizione de “L’Africa Mediata” (dalle 11-13 di giovedì al binario F di Roma Termini), il documento dell'Osservatorio di Pavia. che analizza quanta e quale Africa viene raccontata dai media italiani.