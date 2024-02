Via Galvani chiusa al traffico: cambiano i percorsi degli autobus

Sabato 10 febbraio 2024 sarà chiusa al traffico via Galvani, zona Testaccio. Nello specifico sarà vietata la circolazione nel tratto compreso tra via Marmorata e via Nicola Zabaglia.

Lo stop avverrà tra le ore 07:00 e le ore 17:00 per permettere lo svolgimento dei lavori di potatura. Causa blocco della strada sarà deviato anche il trasporto pubblico che interesserà tre mezzi la linea 718, la linea 719 e la linea 775.

La 718, 719, 775 rispettivamente da Piazzale Partigiani, in direzione di via Candoni e via Nazzani, seguiranno piazza di Porta San Paolo, via Persichetti, via del Campo Boario, via Nicola Zabaglia, via Galvani prima di riprendere ognuno il proprio regolare percorso. Nelle direzioni opposte, arrivati a via del Campo Boario andranno in piazza di Porta San Paolo (719-775), con la linea 718 che giungerà fino a via delle Cave Ardeatine, per poi tornare tutti sui soliti itinerari.

Con la modifica della circolazione, saranno sospese in maniera temporanea le fermate 72068-78772-70786-70871.