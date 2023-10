La storia di Pietro, da dodici anni in attesa di una casa popolare: "Penalizzato da una crocetta"

“Io i punti del latte li chiedo a tutti: li raccolgo e prendo le lenzuola per i ragazzi, gli asciugamani… così quando avranno casa non gli mancherà niente”. Pasqualina una casa popolare per suo figlio e i suoi nipoti l’aspetta da 12 anni. Attualmente, nel suo piccolo appartamento di Testaccio, vivono in sette. Oltre a lei e a suo marito Antonio, invalido, a casa ci sono anche i loro tre figli cinquantenni e i due nipoti di diciassette e dieci anni, Antonio e Riccardo.

Quattro soggetti fragili e nessuna risposta

“Si può fa’ sta vita?”, chiede Pasqualina. Qualche anno fa il figlio Massimo ha avuto un’emorragia celebrale, da allora ha una parte del corpo paralizzata e non è più in grado di vivere da solo, così lo ha riaccolto. Lo stesso ha fatto poco dopo coi nipoti e il figlio Pietro, a seguito di un divorzio molto burrascoso. “Guarda come dormono i miei nipoti!”, esclama mostrando una foto del divano letto aperto a ridosso del tavolo della sala, lì ci riposano tutti e tre: nonna Pasqualina di lato, a cui tocca farsi piccola piccola, Antonio al centro e Riccardo subito accanto. Appena un metro più là, dall’altro lato del tavolo, un lettino singolo che di notte ospita il figlio Massimo. “Che poi mio figlio di notte si alza pure spesso”, ma sveglia solo lei, i ragazzi “so’ giovani e non se svejano”, c’hanno il sonno pesante. Nell’altra stanza il padre dei ragazzi dorme con nonno Antonio: “oltretutto mio marito di notte urla per via dei problemi che c’ha”, dice Pasqualina.

“Tre volte mi hanno buttato fuori dagli uffici del Comune per non darmi niente. Viviamo in sette con 1400 euro, a casa c’ho due invalidi e due ragazzini”, aggiunge Pasqualina che è da tempo seguita dall’Unione Inquilini per il disbrigo delle pratiche. “Non chiedo tanto”, dice, “solo una casa qui”. Perché a Testaccio ci vivono da cinquantatré anni, e poi i nipoti li deve seguire lei. “Le case ce stanno, avoja se ce stanno, ma ce fanno quello che je pare”, chiosa Pasqualina. “Mi’ nipote Antonio c’ha diciassette anni ormai, è un ragazzo: c’ha diritto ad averla una cameretta”.

Per una crocetta

Fabrizio Ragucci, di Unione Inquiluni, spiega cosa è successo nella vicenda burocratica di Pietro, il figlio di Pasqualina: "Viveva in una struttura di assistenza alloggiativa temporanea", ovvero dopo aver subito uno sfratto era ospite in un alloggio del Comune in attesa di una casa popolare. "Poi un vizio di forma ha bloccato la sua richesta". Il vizio di forma altro non era che una crocetta dimenticata, alla voce "Accettazione del buono casa". "L'aver dimenticato di spuntare quella casella ha creato un'irregolarità insanabile, che gli è costata 18 punti di gradutoria derivanti dall'essere in un residence. Ora che la struttura che lo ospitava ha chiuso, lui non risulta essere in affitto, nè in una struttura di accoglienza, non risulta essere in una situazione di disagio abitativo".

Sostanzialemente il fatto che la madre lo salvi dalla strada lo penalizza. Ragucci continua: "Il Dipartimento alleggerisce le liste d'attesa in questo modo. È vergognoso ed illegale, perché alle persone è tolta la possibilità di poter sanare una presuna irregolarità. Gli viene tolto il diritto alla casa per una erronea interpretazione burocratica". Alla domanda se le situazioni come queste siano molte, Rigucci risponde: "Sono infinite. Sono davvero una marea. Noi qui abbiamo seguito personalmente una persona sfigurata, vittima di torture, che è finita a vivere in strada per aver dimenticato la stessa crocetta".