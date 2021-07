Testaccio, demoliti 1500 metri quadri di capannoni. Via la progetto per artigiani e artisti

I lavori in via Paolo Caselli, Sabrina Alfonsi: "Primo passo per la realizzazione del Borgo degli Artigiani e degli Artisti"

Prende il via con la demolizione di 1500 metri quadri di capannoni industriali abusivi la trafila per la costruzione del Borgo degli Artigiani e degli Artisti di via Paolo Caselli: nella giornata del 26 luglio sono entrate in funzione le ruspe nel borghetto proprio alle spalle della Piramide di Caio Cestio, dietro la supervisione dei tecnici del I Municipio e dei competenti uffici della polizia di Roma Capitale.

La presidente del Centro Storico Sabrina Alfonsi in una nota dichiara: "Si tratta di capannoni industriali privi di autorizzazioni, con una superficie coperta di oltre 1500 metri quadrati e altezze interne variabili tra i 6 e i 9 metri, per i quali è stato possibile procedere in quanto si è concluso l’iter dei provvedimenti amministrativi di rimozione ed i ricorsi ai tribunali amministrativi sono stati tutti respinti. Una operazione di ripristino della legalità di dimensioni rilevanti che costituisce anche il primo step degli interventi di bonifica dell'area necessari all'avvio del grande progetto per la realizzazione del Borgo degli Artigiani e degli Artisti di Via Paolo Caselli, oggetto del Concorso di Progettazione bandito dal Municipio I in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e l'Ordine degli Architetti di Roma. Una importante operazione di rigenerazione urbana per il Rione Testaccio, attraverso il recupero e la valorizzazione di spazi comuni oggi compromessi per via degli insediamenti abusivi, che verranno in questo modo restituiti all'uso pubblico. Un piccolo esempio di ciò che a Roma si può fare per garantire il miglior uso possibile dei beni comuni a fini sociali. Un primo passo consistente in quanto l'intervento di demolizione avviato oggi, che continuerà nei prossimi giorni, riguarda circa un terzo dell'area interessata dall'intervento urbanistico. Per la parte rimanente, si tratta di diverse unità di dimensioni più contenute, rispetto alle quali per procedere dobbiamo attendere la conclusione degli iter in corso sia giudiziari che amministrativi”.

Il borgo degli Artigiani e degli Artisti di via Paolo Caselli è un'intervento pubblico realizzato tramite concorso di progettazione per la creazione di uno spazio di collettività a pochi passi da via Marmorata. "Questo concorso di progettazione vuole garantire la selezione delle idee progettuali migliori, per un intervento di ricucitura urbana in un distretto che costituisce uno dei cuori della citta’, tra il quartiere Testaccio e le aree archeologiche di Monte dei Cocci e della Piramide Cestia" aveva dichiarato Sabrina Alfonsi lo scorso gennaio 2020.