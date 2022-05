Traffico chiuso "a tempo" e auto che restano parcheggiate. Ecco il nuovo modello di pulizia delle strade

La strada resta chiusa giusto il tempo di effettuare le necessarie operazioni di pulizia, le auto rimangono parcheggiate dove sono, così da creare il minor disagio possibile ai residenti, ma se qualcuno deve uscire dal parcheggio può farlo in via eccezionale. È partito da via Beniamino Franklin nel rione Testaccio il nuovo modello di pulizia di marciapiedi e carreggiate approntato dal I municipio. Un test sulla via che collega il lungotevere all'ex Mattatoio che ha avuto buoni risultati secondo una prima valutazione del suo ideatore, l'assessore all'Ambiente di via della Greca, il dem Stefano Marin. "Siamo riusciti a pulire egregiamente, con davvero ottimi risultati in circa 40 minuti" racconta a RomaToday.

Un'auto della polizia locale a entrare e una a uscire per bloccare l'accesso ai cittadini, in orario serale, e un mezzo Ama dotato di spazzatrice e lance a pressione che con getti d'acqua dall'alto riesce a tirare a lucido i marciapiedi liberandoli dalla sporcizia più ostica. Se poi qualche abitante ha l'auto posteggiata basta farlo presente ai vigili urbani presenti che permettono comunque l'uscita fermando momentaneamente i camion Ama.

Un modello da esportare

Un compromesso per non essere costretti a far togliere l'auto dalla strada per la notte. "Abbiamo provato circa un mese fa ma i residenti hanno lamentato disagi" spiega l'assessore. Troppo pochi i posteggi nel quartiere per potersi permettere di liberare intere strade. L'esperimento numero due invece ha trovato l'apprezzamento generale, e verrà ripetuto a stretto giro non solo in tutto il quartiere ma anche in tutto il I municipio di Roma. A partire dal prossimo lunedì un cronoprogramma che prevederà interventi quotidiani sul territorio.

Le novità sulla raccolta rifiuti

Sempre per quanto riguarda il I municipio, Ama ha annunciato un nuovo programma di raccolta rifiuti per quanto riguarda le utenze non domestiche, ovvero bar, locali e ristoranti. Nelle aree dove la movida notturna è maggiormente sentita e massima la concentrazione di esercizi di somministrazione, verrà effettuato un passaggio porta a porta in più, intorno all'ora di pranzo, rispetto al calendario ordinario che ne prevede solo uno serale. Una prima parziale risposta alla mobilitazione di venti comitati di quartiere che giovedì scorso hanno manifestato sotto il Campidoglio per chiedere più decoro nelle zone del centro storico e limitrofi.