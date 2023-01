Il Campidoglio dà l'ok al restyling di Caracalla: i lavori inizieranno nel 2024

Nel 2024 inizieranno i lavori per cambiare il volto di Caracalla e renderla più fruibile da ciclisti e pedoni. L'annuncio è arrivato a inizio anno, con un progetto di fattibilità approvato dalla giunta Gualtieri che stanzia 3 milioni e mezzo di euro per i lavori.

Restyling Caracalla: un'opera da 3,5 milioni di euro

Le novità riguarderanno un tratto di poco più di un chilometro: un nuovo look per l'area compresa tra viale delle Terme di Caracalla e via Valle delle Camene. Il progetto di restyling riguarda uno spazio "che nel tempo ha visto un progressivo deterioramento" fanno sapere dall'amministrazione. A finire sotto la lente d'ingrandimento dell'assessorato ai lavori pubblici e del I municipio sarà l'intera piattaforma stradale di via Valle delle Camene e di una corsia laterale di viale Terme di Caracalla. Prevista anche la riqualificazione della porta di accesso all’area sportiva e ai giardini di Caracalla, all’Aranciera di Roma Capitale e al Complesso Vignola Mattei. Un'opera da 3.500.000 euro complessivi.

Cosa prevede il progetto

Il progetto capitolino interesserà la pavimentazione, saranno ripristinate le tubature danneggiate per lo smaltimento delle acque meteoriche, ci sarà un intervento su cigli e marciapiedi e il rifacimento della segnaletica. L'area verde compresa tra viale delle Terme di Caracalla e via Valle delle Camene verrà ridefinita, riprogettata e resa fruibile a romani e turisti, prevedendo la realizzazione di percorsi pedonali al suo interno con la possibilità di ricreare i percorsi storici. I lavori sono divisi tra Roma Capitale e I municipio: l'assessorato ha in carico viale delle Terme di Caracalla, mentre l'ente locale di prossimità via di Valle delle Camene. Il dipartimento Csimu svolgerà la riqualificazione dell'area interessata per poter garantire una gestione coordinata.

L'assessora: "Pensato per pedoni, ciclisti, runner e turisti"

“Quello su Caracalla è un progetto pensato per pedoni, ciclisti, runner, turisti e per chiunque vuole vivere la città in tranquillità - ha commentato l'assessora ai lavori pubblici e infrastrutture, Ornella Segnalini -. Il restyling, infatti, punta a rendere l’area completamente fruibile grazie a una riqualificazione di strada, marciapiedi e segnaletica, con un’attenzione particolare anche all’illuminazione, un lavoro che impegnerà il dipartimento in collaborazione con altri settori dell’amministrazione. Per il 2023 abbiamo in programma nuove riqualificazioni che interesseranno tutti i municipi di Roma”.