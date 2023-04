I portarifiuti diventano opere di arte urbana a Testaccio

Sono state presentate le opere degli 11 finalisti della della scuola Secondaria di I grado Carlo Cattaneo - Istituto Comprensivo Elsa Morante che hanno partecipato al progetto di arte pubblica "Trasforma il tuo quartiere".

Inserito all'interno della programmazione di Emergence Festival e prodotto da Aphaomega Group con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio Roma I Centro, il progetto ha visto i ragazzi trasformare i contenitori portarifiuti in piazza Santa Maria Liberatrice del Rione Testaccio in opere d'arte. Obiettivo dell'iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i ragazzi nel processo di riappropriazione/personalizzazione del proprio territorio cercando di sviluppare in loro un’osservazione critica del paesaggio e una consapevolezza nuova del vissuto degli spazi pubblici.

Questi i nomi dei ragazzi artisti: Diego Tornatore (1B), Rebecca Ronconi (1B), Sofia Burani (1B), Emma Turriziani (1B), Matteo Grassi e Manuele Marrari (2A), Gabriella Caldarelli (2A), Matteo Pozzi (1B), Mattia Baldi (1A), Luca Garofolo e Marco Rinaldi (1A), Cristina Cuomo (3A), Tommaso Burri (3A). Tutti i bozzetti che hanno partecipato alla gara, dunque anche quelli non scelti, verranno esposti fino a fine giugno nella vicina galleria Studio g di Giada Calcagno in via Giovanni Branca 11.

Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro Giulia Silvia Ghia, il Presidente delle commissione politiche sociali Claudia Santoloce, il Dirigente Scolastico Marco Scicchitano, il curatore del progetto Giuseppe Stagnitta, l’artista Pao e tutti gli alunni che hanno partecipato al progetto insieme alle docenti Maria Chiara Bertagnolio e Cecilia Caccamo.