Testaccio, addio ai pini: abbattuti cinque alberi in piazza Santa Maria Liberatrice

Addio ai cinque dei pini presenti in piazza Santa Maria Liberatrice. Il dipartimento ambiente ha disposto il loro urgente abbattimento.

Gli alberi simbolo di Roma

Compleanno amaro per il Testaccio, che quest’anno celebra il centenario dalla sua fondazione. La piazza, che rappresenta il cuore del rione, ha dovuto rinunciare agli alberi più iconici della capitale. Le ragioni dell’intervento, sono state schematicamente riportate in una comunicazione presente sul sito di Roma Capitale.

Le condizioni dei pini

Gli alberi sono stati abbattuti perché, stando alla scheda redatta da un tecnico abilitato, presentavano diversi problemi. Il colletto, ovvero la base del tronco, era caratterizzata da radici affioranti e rigonfiamenti. I fusti erano arcuati e le chiome asimmetriche, sbilanciate, con ferite da potature. Caratteristiche che sono state rilevate negli alberi che sono passate sotto la lama affilata delle motoseghe.

Cosa prevede il regolamento del verde

Gli alberi presenti nella piazza, in base al regolamento per il verde che è stato approvato nel 2021, dovranno essere sostituiti entro un anno. E’ quanto dispone l’articolo 41 che prevede inoltre che “i reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone e naturalizzate aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata”. Questo in generale. Ma nello stesso articolo del regolamento del verde, si legge anche che “qualora si tratti di albero di valore ecologico e paesaggistico, la compensazione deve avvenire con albero della stessa specie” in questo caso, quindi, con dei Pinus pinea, i pini romani.