Un “museo diffuso” dedicato alla Resistenza: il municipio ci mette la firma

Sette tappe per raccontare, attraverso pannelli didattici e supporti digitali, la storia della Resistenza romana nel luogo in cui ha avuto inizio. È questa l’iniziativa che il municipio I ha deciso di sostenere, puntando così su un museo diffuso.

La Memoria da tramandare

“Ci sono luoghi che non sono molto conosciuti ma che sono intrisi di significato, dal punto di vista storico. Sono luoghi dov’è rintracciabile un percorso, dove c’è una Memoria da tenere viva. E da Porta San Paolo, il luogo della battaglia da cui ha preso avvio la Resistenza, si possono rintracciare le storie di persone e di luoghi che vanno fatti riscoprire” ha spiegato Adriano Labbucci, l’assessore municipale alla Memoria.

Il museo diffuso di Porta San Paolo

Il municipio I ha così deciso di supportare il “museo diffuso” che la onlus ArticoloNove ha proposto di realizzare. Il percorso rionale ha lo scopo di ricostruire una mappa della zona intorno a Porta San Paolo, snodo significativo tra la via Ostiense, San Saba e Testaccio. Un posto dove sono custodite le lapidi che testimoniano una pagina di storia che ha influenzato la nascita della Repubblica. Per farlo si punta su delle “passeggiate guidate” che fanno tappa in sette totem sui quali sono inseriti dei codici QR. Rimandano alle storie individuali, come quella del giovane professor Raffaele Persichetti, morto ventottenne da partigiano in viale Giotto, alla Caserma dei Vigili del Fuoco di via Galvani, intitolate al vicebrigadiere Alberto de Jacobis, deceduto in servizio durante gli scontri di Porta San Paolo.

Il senso di appartenenza

“Ci sono alcune persone che hanno sacrificato la vita nei giorni successivi all’armistizio che andrebbero fatte conoscere e lo stesso vale per i luoghi, intorno a Porta San Paolo, dove si è combattuta la Resistenza – ha commentato l’assessore Labbucci - Il senso di questo museo diffuso è quindi quello di promuovere un evento che consenta di rafforzare il senso di appartenenza di chi le abita e, in generale, di quanti si trovano ad attraversarle”. Per farlo il municipio ha stanziato 12mila euro con cui supportare l’acquisto dei sette totem, la comunicazione e l’organizzazione delle “passeggiate guidate” che, durante il 2024, verranno organizzate sul posto.