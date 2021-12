Movida e sicurezza, via libera al nuovo osservatorio territoriale: "Riguarderà solo il municipio centro"

Affrontare il tema del decoro e della sicurezza nei quartieri più centrali della capitale, attraverso una strategia che sia più focalizzata sul territorio. Un obiettivo ora possibile grazie ad un nuovo protocollo, firmato dal municipio I, in collaborazione con le forze dell’ordine.

Il nuovo osservatorio territoriale

“Con oggi prende il via il nuovo osservatorio territoriale per la sicurezza, uno strumento che in questi anni ha dimostrato come, attraverso un'azione costante di confronto su temi così importanti, si possano portare maggiori benefici ai cittadini di questo territorio” ha premesso la minisindaca Lorenza Bonaccorsi, al termine dell’incontro con il capo di gabinetto del prefetto Maria Pia Terracciano, e con i rappresentanti territoriali di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale.

Sicurezza e decoro: le priorità

“Siamo convinti che con il nuovo Protocollo d’intesa sarà possibile migliorare alcune criticità di questo importante strumento e coinvolgere anche le rappresentanze dei cittadini. Perché la sicurezza e il contrasto al degrado – ha aggiunto la minisindaca – rappresentano un elemento essenziale nelle politiche della nuova Giunta del Primo Municipio, e su questo si lavorerà con grande impegno nei prossimi mesi”.

La novità rispetto al passato

Rispetto agli osservatori territoriali del passato che coinvolgevano la “macro area I”, costituita dai territori dei municipi I e II, c’è una novità. Il nuovo tavolo coinvolgerà unicamente le istituzioni e le forze dell'ordine del primo municipio. Una scelta che consente di restringere ulteriormente l’ambito di intervento e di analisi delle criticità. Saranno al centro del confronto tutte quelle materie riguardanti l'ordine, il decoro, la sicurezza pubblica e urbana, che ricadono nel territorio municipale. Tra queste, in particolare, le tematiche relative ad abusivismo commerciale, piano freddo e interventi per i senza fissi dimora.

I problemi del municipio centro

“Il nostro Municipio presenta diverse priorità, da quelle relative ai problemi di sicurezza in alcuni quartieri come Trastevere, Esquilino, Testaccio, sino a tutte quelle problematiche correlate al tema della movida notturna, su cui questa amministrazione intende impegnarsi particolarmente. Si tratta – ha ricordato la Presidente del Primo Municipio – di interventi contro l’abuso e la vendita ai minori di bevande alcoliche, di contrasto allo spaccio e al commercio abusivo. Problemi che residenti e consumatori patiscono particolarmente e su cui è necessario intervenire con fermezza, attraverso un lavoro congiunto che, sono certa, attraverso questo Osservatorio saprà dare i propri risultati”.