Mattatoio di Testaccio, la ristrutturazione degli ex fienili vale 1,6 milioni: pubblicato il bando

Gli ex fienili del Mattatoio di Testaccio stanno per essere riqualificati. L’Accademia di Belle Arti ha incaricato Invitalia di curare un bando di gara, da 1,6 milioni di euro, che mira al recupero di una parte consistente del complesso progettato da Gioacchino Ersoch.

Gli interventi negli ex fienili

Per quanto riguarda gli ex fienili, le opere oggetto dell’appalto riguardano il recupero funzionale degli spazi interni e il restauro delle facciate, il ripristino delle grandi aperture del primo piano, dei portali e delle arcate del piano terreno. IL bando prevede inoltre la realizzazione di nuovi elementi strutturali, vale a dire un locale tecnico interrato ed una passarella vetrata, che servirà ad unire i due edifici gemelli che erano originariamente utilizzati come fienili.

Gli interventi sulle ex stalle

La riqualificazione voluta dall’Accademia di Belle Arti contempla anche il ripristino dell’edificio 26, quello che un tempo ospitava le stalle. Collegherà padiglioni già in uso e dedicati alla didattica e i nuovi spazi, con interventi che riguarderanno la messa in sicurezza e la manutenzione dell’ambiente di passaggio. L’appalto prevede anche la sistemazione dell’area esterna ai due ex fienili (i cosiddetti edifici 32 a e 32 b) e l’adeguamento degli impianti meccanici, elettrici e speciali. Le realtà interessate al bando possono presentare le relative offerte entro il 3 novembre 2021.

Il progetto del Comune

Sul complesso che tra il 1888 ed il 1891 Giocchino Ersoch aveva creato a Testaccio, il Campidoglio ha avviato anche un progetto che è finalizzato a modificare la destinazione d’uso di gran parte dei locali. Quell’operazione servirà ad impiegare gli importanti edifici di archeologia industriale dell’ex Mattatoio, a favore di startup, artigiani 4.0 e spazi destinati al coworking, con la contestuale attivazione anche di una scuola di cucina popolare. Ma si tratta di un progetto che prende in consegna aree diverse da quelle su cui Invitalia, ha curato il recente bando.