Roma ai piedi Lando Fiorini: inaugurato il murale sulle note di “Forza Roma, forza lupi”

Un sorriso contagioso fa sfoggio sulla facciata di un palazzo a Testaccio. E’ quello di Lando Fiorini che, lo street artist Lucamaleonte, ha realizzato per rendere omaggio al celebre cantautore romano.

L'inaugurazione

Sulle note di “Forza Roma forza lupi”, inno ancora oggi trasmesso allo stadio Olimpico in occasione delle partite della formazione giallorossa, è stato rimosso il telo che copriva il nuovo murale di via Torricelli. Era pronto da giorni ma è stato disvelato il 27 gennaio perché quella era la data in cui ricorreva la nascita di Fiorini. Il murale, disegnato grazie alla collaborazione tra la fondazione Roma Cares e la regione Lazio, campeggia ora su uno degli edifici di proprietà dell’Ater.

Nei cento anni di Testaccio

"Quella di oggi è una bella giornata perché dentro la kermesse che stiamo organizzando per i 100 anni di Testaccio c'è anche questa iniziativa - ha commentato Valeriani - questo è un murale di qualità, molto bello, che ricorda una delle persone più amate di questa città. Lando Fiorini è un orgoglio di Roma e un grande appassionato di calcio” ha commentato l’assessore regionale Massimiliano Valeriani, presente all’inaugurazione del murale, il quinto realizzato in collaborazione con la società di Trigoria.

Nel cuore del tifo giallorosso

“Iniziative come questa ne dobbiamo fare altre. Noi ci siamo” ha aggiunto la presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi, presente all’inaugurazione insieme all’assessore regionale e ad un rappresentante dell’As Roma. Ora il volto di uno dei più amati artisti della Capitale, sorride nel secolare rione, culla del tifo giallorosso.