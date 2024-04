"Metteresti tuo figlio per strada?". Foto di bambini invadono le vie di Testaccio

Si chiama "Cornici private" la campagna di guerriglia marketing lanciata da un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design (IED) che mira a sensibilizzare i genitori sui pericoli dell’esposizone online di contenuti riguardanti i propri figli.

I ragazzi hanno arredato Testaccio e altre strade della Capitale con cornici con fonti di bambini e la domanda "Metteresti tuo figlio per strada?". Dietro ad ogni cornice c'è un QR code che una volta inquadrata rimanda al sito del gruppo. “E se nella foto ci fosse tuo figlio?” anticipa un inquietante catalogo di foto dei bambini, creati con l’IA grazie alle migliaia di foto pubblicate dai genitori sui social media, con le relative informazioni.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire la comprensione della quantità di informazioni personali che diffondiamo spontaneamente e che diventano alla portata di tutti. “Abbiamo chiamato questo progetto Cornici Private” - spiegano i ragazzi Giorgia, Costanza, Francesca, Giorgia e Daniele - “per sottolineare che le foto dei bambini dovrebbero rimanere private, protette e non accessibili a tutti ma anche per suggerire il cambio di contesto che abbiamo realizzato: cornici che sono state private da ambienti intimi come le pareti domestiche, e posizionate in luoghi pubblici, le strade”.

L’azione è in risposta allo Sharenting, il fenomeno dei genitori che condividono in modo indiscriminato foto e informazioni dei propri figli su piattaforme online, senza considerare il rischio per la privacy e la sicurezza dei minori, oltre a lasciare una traccia digitale permanente che potrebbe influenzare la loro vita futura. Sull’argomento è stata presentata una proposta di legge alla Camera per proteggere i minori online, limitando la pubblicazione e il profitto derivante da foto e video sui social media.