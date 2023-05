A Testaccio le celebrazioni della festa patronale di Santa Maria Liberatrice

Domenica 28 maggio a Testaccio terminerà la settimana di eventi della festa patronale di Santa Maria Liberatrice. Tante le iniziative per il weekend nel quartiere fra cui la processione per le vie del rione.

Tanto spazio alla storia del quartiere con visite guidate e ai ragazzi con laboratori, giochi e sport come ad esempio la maratonina per i nati fra il 2011 e 2018. Una festa continua nel rione ma l’appuntamento cult delle celebrazioni sarà la processione della statua della Madonna.

Infatti dalle ore 19:00 di domenica 28 maggio la statua sfilerà per vie di Testaccio seguendo questo itinerario: via Branca, via Manuzio, via Nicola Zabaglia da lì svolta a sinistra per Via Galvani e via Luca della Rabbia per giungere a piazza Testaccio dove si proseguirà lungo via Querini per concludere a Piazza Santa Maria Liberatrice prima di rientrare nella chiesa.

Uno spettacolo pirotecnico chiuderà le celebrazioni della festa patronale.