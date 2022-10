Ex Mattatoio, addio al degrado: il Campidoglio approva il progetto dell’Accademia della Belle Arti

Per i cento anni di Testaccio arriva un’altra buona notizia. Il campidoglio ha approvato la delibera che prevede di assegnare, per i prossimi venti anni, alcuni padiglioni inutilizzati all’Accademia delle Belle Arti.

Un pezzo importante del patrimonio cittadino

“Si tratta di un’ottima notizia, per la quale voglio ringraziare i consiglieri capitolini e l’assessore Zevi, perché con questo provvedimento vengono raggiunti due obiettivi: da una parte, si aprono nuovi spazi di qualità destinati all’istruzione e alla formazione dei giovani e, dall’altra, si valorizza e riqualifica un pezzo importante del patrimonio immobiliare comunale come l’ex Mattatoio” ha commentato l’assessore alla cultura Miguel Gotor.

Cosa prevede la riqualificazione

Gli spazi, ha ricordato Gotor, saranno “destinati ad attività di alta formazione artistica e musicale”. Si consolida così la presenza dell’Accademia nell’ex mattatoio, in cui gestisce già dei locali dal 2004. E soprattutto segna un deciso passo in avanti verso il completamento della “Città delle Arti” che prevede la riqualificazione di un primo lotto di 2mila metri quadrati coperti, relativi agli ex padiglioni espositivi del bestiame. Il progetto prevede anche la riqualificazione del cosiddetto Panottico e, quando sarà ultimato il trasferimento delle botticelle a Villa Borghese, anche delle scuderie che ospitano i cavalli degli ultimi vetturini rimasti a Testaccio.

Perchè era atteso il voto del Campidoglio

L’Accademia potrà disporre di questi locali per vent’anni. E potrà riqualificali con fondi governativi che, grazie all’impegno appena assunto dal Campidoglio, potranno essere destinati a quest’operazione. Dopo l’assegnazione di altri locali realizzata a favore di Roma Tre, l’atto approvato dall’assemblea capitolina consente di compiere un significativo passo in avanti per il rilancio il complesso progettato da Gioacchino Ersoch.

In questo modo l’ex Mattatoio, “da luogo costantemente minacciato dal degrado e dall’abbandono che era” ha ricordato Gotor, si sta trasformando “in una ‘Città delle Arti’: un’area riqualificata che sia un polo della cultura e del sapere aperto alla città. Una vera opera di rigenerazione urbana, che prevede peraltro anche interventi di riqualificazione e restauro di spazi pubblici e di alcuni padiglioni finanziati con oltre 18 milioni di euro nel quadro del progetto Caput Mundi”.