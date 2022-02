Affittopoli, la giunta Gualtieri cancella la delibera di Raggi: le case del comune non vanno all’asta

Niente sfratti e niente aste. La giunta Gualtieri ha revocato la delibera 133 del 2018. Il provvedimento, licenziato dall’amministrazione Raggi, prevedeva di recuperare circa 500 unità immobiliari, in larghissima parte a destinazione abitativa.

All'asta le case del centro

Immobili in affitto nel centro cittadino, in zone come Testaccio, ai cui inquilini si era deciso di dare una disdetta. Il Campidoglio, infatti, intendeva ristabilire il canone di locazione di quegli immobili, considerati "patrimonio disponibile comunale” attraverso un’asta pubblica. L’obiettivo era quello di riportare il valore degli affitti, si legge nella delibera “al prezzo medio OMI (osservatorio mercato immobiliare ndr) depauperato della vetustà dell’immobile". Il meccanismo dell’asta avrebbe poi finito per far prevalere il miglior offerente (la prelazione del vecchio inquilino era valida solo a parità di offerta) legando di fatto l’affitto alla capacità di spesa degli inquilini.

La testimonianza

La vecchia delibera prevedeva di destinare ai casi di evidente “fragilità” trenta alloggi nei Sassat, i residence del Comune. “Io sono arrivato a piazza Testaccio nel 1984, andando ad abitare con mia nonna che viveva qui dal 1937. Ed infatti per restare avevo chiesto ed ottenuto la voltura dal comune” ha raccontato Paolo Sotto, uno degli inquilini raggiunti dalla disdetta. “Nel mio palazzo hanno quasi tutti presentato ricorso contro la delibera della sindaca”. Perché, ha spiegato il residente “da qui non volevamo andarcene: abbiamo redditi bassi, nel mio caso lavora solo mia moglie, ma paghiamo regolarmente l’affitto al comune”. Non mancano neppure i casi, negli alloggi che il comune voleva mettere all'asta, di famiglie che avevano ricevuto l'assegnazione di quegli appartamenti proprio perchè in graduatoria per una casa popolare.

Le decisioni confuse del passato

Il provvedimento contestato dal residente di Testaccio, nato per superare i casi di “affittopoli”, è stata ora annullato dall’amministrazione Gualtieri. "L’obiettivo è quello di trovare il miglior utilizzo per i beni di Roma Capitale - ha spiegato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi - Oltre a superare la Delibera 133/2018, vogliamo effettuare un’attenta ricognizione del nostro patrimonio e un successivo riordino. Ci sono molte famiglie in ansia per decisioni politiche del passato, purtroppo confusionarie. Noi lavoriamo seguendo un programma chiaro, senza stravolgere le realtà da un giorno all’altro".

Come combattere affittopoli

La nuova delibera firmata dalla giunta Gualtieri prevede di “procedere alla puntuale ricognizione di tutti gli immobili afferenti al patrimonio disponibile” capitolino, definendo per ciascuna unità “il valore” attraverso “stime che tengano conto della vetustà e dello stato manutentivo” ; la “valutazione dei costi/benefici relativi al mantenimento del bene” ai fini della locazione. Ed anche la verifica dell’ISEE degli inquilini per gli immobili che risultano abitati.

"Il nostro obiettivo – ha commentato l’assessore Zevi – si basa su un semplice concetto: anche se hai ristrette capacità economiche puoi decidere dove vivere, anche in centro città, con il nostro aiuto. Contrasteremo fermamente chi, invece, avendo le possibilità economiche, fa il furbo per avvalersi di benefici che non gli spettano".

Niente paure per le aste

“La delibera è frutto di un lavoro comune tra la commissione politiche abitative ed il relativo assessorato - ha spiegato il consigliere Yuri Trombetti che, di quella commissione, è il presidente. “Così garantiamo alle famiglie di rimanere nelle proprie case, pagando in base al reddito e stabilendo un principio fondamentale: anche le persone meno abbienti possono vivere nel centro storico – ha sottolineato Trombetti – nessuno deve avere più paura di perdere la casa all’asta ed ora si farà il censimento di tutto il patrimonio disponibile”.