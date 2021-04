A Testaccio sono apparsi dei grandi cuori di caffè: ecco di cosa si tratta

Per ogni post pubblicato un euro donato a Testaccio in Testa

Un’iniziativa solidale promossa dalla società di amministratori di condominio Condexo e centrata sul rione romano di Testaccio: “Cuori e caffè giganti” sono apparsi in piazza Testaccio, un modo cordiale e caloroso per associare una tazzina di caffè a uno dei rioni più amati della città, soprattutto dai suoi abitanti. L’installazione, nelle intenzioni della società, ha un fine solidale: per ogni post lanciato su Instagram con i giusti hashtag, viene donato un euro a Testaccio in Testa, associazione solidale attiva nel quartiere romano.

“Hai visto cuori e caffè giganti per le strade del tuo quartiere?”, scrive la ditta sul suo sito ufficiale: “E’ opera nostra! Posta una foto con l’hashtag #lovetestaccio e tagga @Condexo: per ogni post doniamo 1 euro a TestaccioinTesta per la cura del Rione! Fai lo stesso se hai ricevuto a casa o da qualcuno del nostro team la tua cartolina Love Testaccio e il QrCode ti ha portato qui”.

“E’ utile e importante coinvolgere e costruire delle partnership con i privati che hanno voglia di sostenere le attività delle associazioni del territorio”, dichiara a Roma Today Francesca Taricone di Testaccio in Testa: “L’iniziativa sta andando piuttosto bene nonostante la fase difficile. Diverse persone chiedono informazioni sulla nostra realtà e quindi diciamo grazie a questo ente che ci vuole dare una mano in questo modo”.