Connection Day 2023: studenti e aziende promuovono le eccellenze gastronomiche del Lazio

Mercoledì 24 maggio a Testaccio nella Città dell'Altra Economia si terrà la seconda edizione di Connection Day, l'evento a carattere formativo e commerciale pensato dalla Fondazione ITS Agroalimentare Roma e Viterbo e organizzata dagli studenti.

Il format mira a sviluppare una didattica esperienzale di promozione delle eccellenze enogastronomiche laziale all'estero. Obiettivo del Connection Day è mettere in risalto il prodotto e il territorio, dunque ampio spazio al marketing territoriale come leva per lo sviluppo e valorizzazione commerciale del territorio laziale.

Fra le aziende protagoniste del Connection Day troviamo nita Mattei, Alchimie di Circe Caffè Fantini, Agricoltura Nuova-Tre colli - Selva grande, Amor Vitae, Fantini Caffè, La Fescennina, Frantoio Santinelli, Az. Ag. Antonio Genovesi, Frantoio Narducci, Fattoria degli ulivi, Colle difesa, Cantine Capitani, Birrificio TIP, L’oro delle donne, Tenute Tre Cancelli.

L'edizione 2023 è realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e vede la partecipazione diretta di prestigiosi attori del territorio tra cui la Destination Management Organization H2O Tevere Mare, Slow Food Roma, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Terre Rurali d’Europa, Transumanza Unesco, Italian Innovation for Work.