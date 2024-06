Botticelle all’ex Galoppatoio di villa Borghese. Il trasferimento si è arenato

Sono rimasti all’interno dell’ex Mattatoio di Testaccio i 17 vetturini che operano sul territorio cittadino. L’ipotizzato trasferimento nel complesso sportivo di via del Galoppatoio si è infatti arenato.

Il trasferimento fermo

“È tutto fermo – ha raccontato Angelo Sed, portavoce dei vetturini romani – abbiamo fatto un sopralluogo al Galoppatoio lo scorso anno ed un successivo incontro alla Casa della città, in via Capitan Bavastro. In quelle occasioni abbiamo indicato alcune criticità in merito al come raggiungere le aree interne di villa Borghese con i cavalli ed abbiamo segnalato quelli che erano i lavori da fare perché lì ci sono bagni e spazi destinati alla quarantena dei cavalli che sono andati distrutti dalle fiamme”.

Cosa aveva deciso il comune

Le condizioni del Galoppatoio sono state ripercorse dall’amministrazione anche da una memoria di giunta, firmata da 4 assessori capitolini. "Gli stalli per cavalli e carrozza – vi si legge – non sono utilizzati ed anzi sono oggetto di frequenti occupazioni abusive oltre che di sporadici atti vandalici”. Ma l’interesse dell’amministrazione è quello di “procedere con urgenza allo sgombero dell’area dell’ex Mattatoio occupata dai vetturini, per procedere alla consegna del compendio all’Accademia delle belle Arti”. La soluzione individuata, e peraltro già prevista in una delibera firmata durante la consiliatura Raggi, era quella di usare le stalle del Galoppatoio per accogliere le cosiddette “botticelle”.

Uno sgombero urgente solo sulla carta

Data l’ “urgenza” dello sgombero, reso necessario dal progetto di recupero dell’ex Mattatoio, erano state indicati ai vari dipartimenti comunali una serie di compiti cui ottemperare. Al dipartimento mobilità si era dato mandato di individuare nuovi percorsi “al fine di facilitare il passaggio delle botticelle da e per il centro storico”. Al dipartimento Csimu era invece richiesto di effettuare dei “lavori per rendere nuovamente fruibili le aree interne al complesso”. Al dipartimento patrimonio invece spettava il compito di “porre in essere tutti gli atti necessari per l’assegnazione dell’immobile” ai vetturini.

L'immobilismo del Campidoglio

“Confermo la situazione di stallo – ha commentato il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti – con i vetturini l’interlocuzione era stata positiva, avevamo trovato l’accordo che, però, prevedeva la sistemazione dell’area di Villa Borghese oggi profondamente ammalorata. Il nostro dipartimento ha fatto quanto era richiesto, ma i lavori non sono partiti. E finché non vengono realizzati – ha chiosato il consigliere capitolino – è impensabile chiedere ai vetturini di lasciare lo spazio dell’ex Mattatoio”. Nell’inerzia del Comune restano quindi, con i loro 25 cavalli, a Largo Dino Frisullo.