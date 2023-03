Tavolini e dehors irregolari: dalla scorsa estate multe da oltre 2 milioni di euro

Una pioggia di multe e di chiusure temporanee per cercare di arginare l’invasione di tavolini e pedane nelle strade del centro. La task force voluta dal sindaco ed attivata lo scorso giugno ha elevato sanzioni a sei zeri.

Il fenomeno dilagante del tavolino selvaggio

Dalla scorsa estate ad oggi, sono stati oltre 2 i milioni di euro di multe che gli agenti della polizia locale hanno corrisposto a quanti avevano illecitamente occupato il suolo pubblico. Con il suo lavoro “la task force ha permesso di liberare circa 7mila metri quadrati di superficie nelle strade dell’Ansa barocca, di Trastevere e di Monti” ha spiegato Jacopo Scatà, l’assessore al commercio del municipio I. Anche l’ente di prossimità ha cercato di arginare un fenomeno che, nella fase post pandemica, è dilagato. E lo è al punto tale che, in due anni e mezzo, sono state inoltrate in tutta Roma 6700 richieste per l’occupazione di suolo pubblico.

Con la delibera numero 87 del 2000,l’allora sindaca Raggi aveva concesso la possibilità di ampliare del 35% le concessioni già rilasciate oppure di ottenerne di nuove, andando ad occupare una superficie pari al 35% della superficie interna del negozio. La misura, pensata per aiutare i commercianti messi in difficoltà dall’emergenza covid, è ancora valida. Le Osp sono state prorogate infatti per due volte e restano fino al prossimo 31 dicembre, cosa che di fatto vanifica i tentativi del Campidoglio di regolamentare la loro diffusione, come chiedono i residenti ed i comitati del centro.

I controlli sulle Osp

“Il meccanismo prevedeva e prevede tutt’ora che gli esercenti, dopo aver presentato la Scia (la segnalazione certificata d’inizio attività ndr) possano installare la pedana. I controlli avvengono dopo – ha spiegato l’assessore municipale – ed è allora che si possono riscontrare delle irregolarità. Quando questo avviene, si invia un diniego che è una determina dirigenziale con cui si dice al titolare dell’attività di adempiere alla rimozione altrimenti procede l’amministrazione ‘in danno’”.

I casi da sanzionare

Quali sono i casi in cui, la sistemazione delle pedane e dei tavolini, risulti fuori norma? Quando l’attività sia di “vicinato alimentare, come le pizzerie al taglio o le gelaterie, che non prevedono un servizio al tavolo” ha chiarito Scatà. Oppure quando si trovino posizionate su una viabilità principale; se oscurano la visuale per l’attraversamento; se si trovano in un’area di carico e scarico o ancora in presenza di uno scivolo per disabili. Dehors sono stati posizionati, e poi rimossi, anche negli spazi di fermata degli autobus, com’è avvenuto ad esempio in via della Giuliana. Ed ancora quando sia risultato ampliato il perimetro rispetto a quanto già ottenuto con l'istanza Osp-covid.

Multe e chiusure in aumento

A fronte delle multe elevate dal nucleo attivato lo scorso estate, ci sono anche quelle del municipio I. “Partendo dalle multe per il tavolino selvaggio, che portano ad elevare sanzioni amministrative da 5mila euro – ha spiegato Scatà – abbiamo disposto più di 40 chiusure temporanee di 5 giorni dall’inizio dell’anno. Nel 2022 erano state 70. Significa che, se pure il lavoro è tantissimo, dopo il grosso sforzo fatto per riorganizzare gli uffici, ci siamo incamminati sulla giusta strada”.