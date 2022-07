Nel Centro di Roma arrivano le "notti bianche" per rifare le strisce pedonali

Al via le "notti bianche" nel Centro storico della città. Non hanno niente a che vedere con la movida, parliamo piuttosto di notti dedicate alla riqualificazione degli attraversamenti pedonali cancellati o rovinati dal passaggio delle auto. I lavori avranno inizio dalla cosiddetta ansa barocca, cioè dagli attraversamenti pedonali della viabilità principale dall'area delimitata dai lungotevere Tor di Nona e Marzio, da Corso Rinascimento e Corso Vittorio Emanuele II.

Contemporaneamente il I municipio provvederà al rifacimento delle zebrature della viabilità locale: saranno interessate le zone di piazza S. Apollinare, piazza S. Agostino, piazza Pasquino, via di S. Pantaleo, piazza di S. Pantaleo, via del Teatro Valle e Via della Scrofa. "L'obiettivo di questa campagna - spiega il Campidoglio - è quello di migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini, a partire dalla sicurezza sulle strade, in particolare per le persone con disabilità e per chi si sposta con monopattini e biciclette. Un intervento che è parte di una strategia più ampia, che va dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade grazie a lavori rapidi, in profondità e duraturi, fino all'eliminazione degli incroci pericolosi e al rinnovamento di tutta la segnaletica orizzontale".

"È un lavoro attuato in stretta sinergia tra municipio I e assessorato ai Lavori pubblici - afferma la presidente Lorenza Bonaccorsi - per affrontare in modo capillare e in brevissimo tempo un problema, quello degli attraversamenti pedonali, che sta molto a cuore all'amministrazione e la cui soluzione è anche molto richiesta dai nostri abitanti, in particolare dalle persone con disabilità e da chi si muove a piedi".

"Sappiamo bene come la sicurezza dei pedoni e di tutti gli utenti della strada dipenda anche dalle condizioni di manutenzione e dallo stato della segnaletica orizzontale e verticale. È per questo motivo - sostiene l'assessora Segnalini - che intendiamo promuovere una serie di 'notti bianche' per garantire il più rapidamente possibile la piena fruibilità delle strisce pedonali, lavorando la notte per limitare i disagi. Dopo questi primi interventi, dal 29 luglio ci attiveremo in altre zone del municipio I, quello più frequentato dai turisti, mentre a settembre proseguiremo con la campagna di rifacimento degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole collocate vicino alle strade principali di tutta la città".