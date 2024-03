Colosseo, la scultura equestre non è “sparita”: risolto il giallo sul cavallo di marmo

Quindici anni fa, sotto un cumulo di terra in cui erano accatastate centinaia di frammenti, c’era anche una statua equestre. Meglio, c’erano gli 11 elementi con cui, grazie all’equipe guidata dal restauratore Carlo Usai, è stata ricostruita la scultura di marmo. Quel cavallo, però, da alcuni giorni non è più nel posto dove, in questi anni, era stata collocata nel Colosseo.

La statua è stata spostata

A chiarire che fine abbia fatto la scultura equestre ha provveduto lo stesso parco archeologico, che ha così risolto “il mistero che in questi giorni ha appassionato visitatori, guide turistiche professioniste e quanti lavorano” nell’Anfiteatro Flavio. “Con un accurato intervento in piena sicurezza abbiamo spostato la statua equestre che si trovava nel settore settentrionale del Colosseo -ha spiegato il parco - ciò renderà il percorso di visita più fluido e ci consentirà di gestire meglio in futuro l’intervento di manutenzione che abbiamo programmato”.

Dove è stato spostato il cavallo? Oggi si trova ora nell’area dello Sperone Valadier, al termine del percorso di visita. Nessuna sparizione quindi. Ma perché è così importante quella statua? Intanto va conosciuta la sua storia. I suoi resti, insieme ad altri 250 elementi scultorei ed architettonici, sono stati rinvenuti nel 2008 in uno strato di accumulo scoperto con il rifacimento della pavimentazione sud orientale del Colosseo.

La storia della scultura equestre

Cosa rappresenta la scultura? “Nonostante la condizione frammentaria, si riconoscono il cavallo, lungo 147,5 cm e privo di testa, coda e zampe, e il cavaliere, di cui si conservano parte del bacino, delle gambe e di un braccio. Il cavallo è raffigurato in movimento, come si evince dalla muscolatura in tensione, e ha sul torso un drappo frangiato” ha spiegato il parco archelogico del Colosseo, attraverso i propri canali social. Si nota anche un cavaliere ed una parte della sua spada. Era una scultura impiegata nel Colosseo? Questa domanda è ancora in attesa di una risposta definitiva.

“Stiamo cercando di stabilire se potesse far parte del ciclo di statue esposte sui fornici del II e del III ordine del monumento, come appare, per una suggestione forse più che per una intuizione, nel “Prospetto del Colosseo” realizzato nel 1830 dall’artista francese Joseph-Louis Duc.” hanno spiegato dal Parco archeologico. La statua, realizzata con il marmo proveniente dall’antica città di Luni, terra di confine tra Liguria e Toscana, è databile intorno al I secolo dopo Cristo.