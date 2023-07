Al via la rimozione dei rifiuti ingombranti nelle scuole del primo municipio

L'amministrazione del municipio I ha avviato i lavori di rimozione dei rifiuti ingombranti che termineranno il prossimo 9 agosto nelle scuole del suo territorio.

Il progetto prevede che le attrezzature informatiche in disuso, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non saranno smaltiti come classici rifiuti ma saranno rigenerati per un nuovo utilizzo.

Saranno interessati da questa iniziativa ben ventuno istituti scolastici del primo municipio.